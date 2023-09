Adriana Brodsky, exvedette y actriz argentina encantó al público con su carisma, talento y belleza deslumbrante durante los ochenta. La mujer, que nació un 22 de diciembre de 1955, tuvo una vida difícil, limpió vidrieras, se convirtió en un ícono y tiene un bar junto a su hijo, Javier, fruto de su matrimonio con Juan Bautista (Tata) Jofre.

Su vida artística comenzó a forjarse desde temprana edad. Desde niña, se sumergió en el mundo de la danza, explorando sus pasiones desde los primeros pasos. En su adolescencia, su creatividad la llevó a experimentar con la creación de ropa al batik, y trabajó en una peluquería.

Adriana Brodsky, la exvedette que trabajó limpiando vidrieras y se convirtió en una estrella

En una entrevista con Hola Argentina, Adriana Brodsky reveló que no pudo realizar el secundario porque tuvo que salir a trabajar. "En casa se necesitaba dinero para pagar cuentas y ayudar a mamá. Papá no estaba porque se separaron cuando yo tenía dos años. Así que quedamos mi hermano Javier y yo solos con mamá. Mi primer trabajo fue a los 14 en un bazar limpiando vidrieras, quedaba cerca de casa en San Telmo. Luego fui cadeta en una agencia de turismo, servía café, llevaba cheques, era la che piba. Con mi hermano la luchamos y salimos adelante".

El destino dio un giro decisivo cuando, trabajando como vendedora en una boutique, captó la atención de un avezado fotógrafo de la prestigiosa Agencia de Juana Bullrich. Este encuentro marcó un punto de inflexión, catapultándola al mundo de la moda como modelo profesional.

Sin embargo, el gran salto hacia la fama llegaría más adelante, cuando su representante logró una trascendental reunión con Gerardo Sofovich, una renombrada figura en el ámbito televisivo. Sofovich no tardó en reconocer su potencial y la incorporó inmediatamente a su elenco televisivo en "La peluquería de Don Mateo".

"Llevé un book a una productora para que me eligieran de extra, me olvidé las fotos allí, y al otro día me llamó un representante de actores, Carlos Bianchi, no el DT que se llama igual, aclaro, y me dijo que me quería representar. Enseguida me presentó a Gerardo Sofovich y a las dos semanas estaba trabajando en el programa que hacía más de 60 puntos de rating en ese momento, La peluquería de Don Mateo, con Rolo Puente, Santiago Bal, Jorge Porcel. Fue hace 40 años, en el 82, el programa explotaba. Gerardo me eligió entre un montón de chicas hermosísimas", declaró Brodsky en entrevista con Hola.

"La Bebota", el apodo de Adriana

Bajo el apodo cariñoso de "La Bebota", comenzó a deslumbrar al público con su talento en la pantalla chica. Fue en este momento cuando su estrella realmente comenzó a brillar, al colaborar con grandes nombres como Jorge Porcel y, especialmente, al destacarse como "La Nena del Manosanta" junto al inolvidable Alberto Olmedo.

Aunque muchas veces se la asocie con el grupo de talentosas mujeres conocidas como las "Chicas/Nenas de Olmedo", quienes compartieron el escenario con el aclamado humorista Alberto Olmedo en el momento de su trágica partida, Adriana forjó una carrera extensa y distinguida por derecho propio. Su versatilidad artística la llevó incluso a emprender proyectos dirigidos al público infantil durante la década de 1990.

El presente de la exvedette

En la actualidad, Adriana Brodsky se dedica a servir chopperas en Fontana Bar, un emprendimiento que lleva adelante con su hijo Javier Yofre, en el barrio porteño de Núñez.

ADRIANA BRODSKY JUNTO A SU HIJO

El restobar funciona sólo por las noches y ofrece coctelería con siete tragos que llevan el nombre de fuentes de distintos países, además de gastronomía de autor.

En resumen, la trayectoria de Adriana Brodsky es una historia de perseverancia y versatilidad en el mundo del espectáculo argentino. Desde sus humildes comienzos en la danza y la moda hasta su estrellato en la televisión, Adriana ha demostrado ser una artista talentosa y multifacética cuyo legado perdura más allá de las fronteras del tiempo.