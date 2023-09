Mirtha Legrand es una de las figuras más destacadas de la televisión argentina. Sus almuerzos y cenas con distintas celebridades y figuras de la política quedaron grabados para siempre en su trayectoria por los medios de comunicación, pero uno de los momentos más recordados es el polémico intercambio de palabras entre ella y Gerard Sofovich, quien la llamó "Dinosaurio".

La vez que Mirtha Legrand se enfureció con Gerardo Sofovich al llamarla "Dinosaurio"

Mirtha siempre se caracterizó por ser un conductora sin pelos en la lengua a la hora de hacer las preguntas a sus invitados. La mayoría de las veces fue duramente cuestionada por su forma de encarar ciertos temas muy delicados con poca sensibilidad, pero jamás la frenó para seguir manteniendo su personalidad al aire.

Gerardo fue uno de los conductores más icónicos en nuestro país y tenía un estrecho vínculo con La Chiqui, pero unas palabras que se le escaparon en su mesa fueron suficientes como para marcar un antes y un después en la relación. Ambos, solos, se encontraban hablando de las exigencias que quiere alcanzar uno mismo como persona cuando la catalogó con un adjetivo que Legrand no se imaginaba.

"Hay que exigirse a uno mismo", comenzó la conductora a lo que su invitado respondió "¿Vos no sos exigentes?... Vos sos una joven... dinosauria". Inmediatamente, Mirtha abrió los ojos como platos e indignada le repreguntó qué había dicho porque no podía creer que la haya llamado así en su propio programa.

Y es que dicho término es muy usada en argentina para hacer referencia a las personas grandes con ideas muy conservadoras que se oponen a los cambios drásticos sociales, generalmente, en el ámbito de los Derechos Humanos. "¿Qué me llamaste?, a mí no me digas dinosaurio pero ni loco", sentenció la abuela de Juana Viale.

Mirtha Legrand

El programa continuó como si nada, pero Mirtha Legrand no puso dejar pasar lo que habían escuchado sus oídos hacia su persona, sobre todo cuando los ojos estaban puestos en ella. "Me quedé con lo de dinosaurio, me pareció espantoso. Es feo", expresó La Chiqui mientras leía una publicidad. Gerardo Sofovich intentó remediar la situación, pero sus palabras quedaron para el recuerdo.