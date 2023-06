Dentro de la casa más famosa del país, Agustín Guardis y Marcos Ginocchio lograron formar una amistad sincera dentro del reality que, al parecer, perdura aún después de que el juego terminara hace varios meses.

A pesar de todo el cariño que Agustín tiene por el ganador de Gran Hermano 2022, el joven admitió que está cansado de que tanto sus seguidores como algunas personas del medio le pregunten constantemente por Marcos.

Agustín junto a Marcos en la final de Gran Hermano 2022.

Ahora, el ex participante estuvo en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, y Estefi Berardi aprovechó la oportunidad para preguntarle: "¿Es verdad que te enojaste un poco con tus seguidores y les decías: 'No me rompan más con Marcos'?". En ese momento, Agustín decidió explicar por qué estas preguntas lo llevaron a esa particular petición: "Sí, es verdad. Me estaban hinchando un poco y me tuve que enojar para bajar un poco de línea y tranquilizar un poco las aguas. Me hacen muchas preguntas con respecto a mi amigo y yo no puedo dar información real de Marcos. Yo soy amigo de él y nada más. Me preguntan '¿cómo está?', ¿qué le pasa?, ¿por dónde anda? Como si yo tuviera la hoja de ruta de él".

Imagen reciente de Agustín.

Al escucharlo, Pampito decidió apoyarlo: "Claro, no sos el vocero". Por último, y queriendo dejar en claro de que su amistad con Marcos Ginocchio sigue intacta, Agustín Guardis concluyó: "Entiendo que tengo una relación cercana con él, entonces por ahí tienden a preguntarme cosas, pero no les daría las respuestas, se las tiene que dar él. Además, es como: 'Chicos, yo estoy para otra cosa'. Soy amigo de él y nada más".

Julieta Poggio reveló que quiere a Agustín Guardis bien lejos

Cuando le preguntaron sobre los participantes que no quería volver a ver, "Disney" eligió como su primera opción a Guardis. "No lo puedo ni ver. La primera semana me pareció un chico divertido y copado. Luego de un tiempo comenzó a incomodarme con sus comentarios y miradas, pero creí que me estaba sugestionando", explicó la joven actriz y agregó con sinceridad: "Lo peor fue salir de la casa y comprobar todo lo horrible que había dicho de mí. Ahora quiero tenerlo bien lejos".

Julieta Poggio también aprovechó la oportunidad para criticar la supuesta estrategia de Agustín Guardis: "Él asegura que fue su estrategia para que la gente lo sacara de la casa y luego poder volver a entrar en el repechaje con información del exterior. Insólito que creas que podés ganar un juego hablando tan mal de una mujer, ¿no?".

