Marcos Ginoccho y Agustín Guardis fueron de los participantes que más unidos se hicieron durante Gran Hermano 2022. Cabe recordar que, en la estadía ambos siempre estaban juntos, compartían charlas profundas y cuando ‘’Frodo’’ se fue por decisión del público comenzó una campaña para que el salteño ganará, dicho y hecho así fue. Luego, tuvo la oportunidad de volver a ingresar a la casa mediante el repechaje y lo que seguro el público nunca olvidará, fue el reencuentro de ambos con un grito icónico por parte del denominado ‘’León’’.

Sin embargo, meses después, el escenario entre Agustín y Marcos es completamente diferente, el reality finalizó en marzo y cada uno de los ex participantes disfruta del éxito que le brindó GH, algunos se hicieron más amigos que otros y empezaron proyectos juntos. Tales como, ‘’Fuera de joda’’, conformado por Nacho Castañares, Lucila ‘’La Tore’’, Julieta Poggio y Daniela Celis. Otros simplemente siguieron su camino u optaron por un perfil más bajo.

Marcos y Agustín

Desde LAM, Ángel de Brito habló sobre la amistad de Frodo y el Primo, y que al parecer están muy distanciados, ya que Marcos cada día afianza más su amistad con otros ex hermanitos: ‘’A mí acá me dijeron: 'Marcos no quiere (verlo). Cada vez que viene de Salta llama a todos sus compañeros de Fuera de joda, los chicos del streaming, y se junta"

El reencuentro de Marcos y Agustín en Gran Hermano 2022

A raíz de esto, la relación entre ambos jóvenes se vio afectada y poco a poco quebrándose. Además, el conductor de LAM explicó que durante el cumpleaños de Pestañela, Marcos estuvo presente y vale recordar, que la cumpleañera y el flamante ganador de GH no eran tan amigos, este hecho no le gustó nada a Agustín Guardis, quién se auto denominaba fan del ‘’Primo’’.

Agustín Guardis reveló que está cansado que le pregunten sobre Marcos Ginocchio

En medio de los rumores de una pelea o distanciamiento, Agustín pidió que por favor no le preguntan más sobre el ganador de Gran Hermano 2022: "Estoy cansado de que me pregunten por Marcos. Es una de las cosas que me rompe las pelotas. Yo a mi amigo lo quiero mucho y estoy odiado de que me pregunten por él todo el tiempo”, expresó muy enojado.

Luego, el streamer se encargó de esclarecerse que aún siguen siendo amigos: “Marcos es mi amigo y amigo mío va a seguir siéndolo. Yo me niego a sacarme una foto con Marcos porque yo justamente no soy como otros giles que son los amigos del campeón que necesitan algo de él, yo no necesito nada de Marcos”, cerró Agustín Guardis sobre Marcos Ginocchio.

D.M