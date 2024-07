Acaba de empezar Survivor: Expedición Robinson, la nueva edición de este famoso reality show que se realiza en diferentes partes del mundo. El programa está conducido por Marley y, poco a poco, los espectadores van conociendo las particularidades de cada uno de los 25 participantes, aunque ya pudimos ver al primer eliminado.

Entre los participantes más destacados se cuenta Agustín Monzón, quien llamó la atención en primer lugar por ser nieto del boxeador santafesino, Carlos Monzón. Si bien el joven de 22 años ya tiene una carrera en el cine y la televisión, su apellido se vuelve un punto llamativo apenas lo menciona.

“Soy Agustín Monzón, tengo 22 años, recién cumplidos. Soy de Santa Fe. Me anoté en este programa para demostrar realmente quién soy. Me veía en la posibilidad de poder participar en algo así y me volaba la cabeza”, explica en su video de presentación del programa.

Todo sobre Agustín Monzón

“Sí, soy de ser una persona auténtica y si te tengo que decir algo te lo voy a decir, pero no me gusta el juego ni de ir por atrás, ni de ‘él dice esto, a mí me cae mal esto’. Somos todos personas y creo que es súper valorable también admirar eso”, agregó el joven quien dejó su ciudad natal y desde hace tiempo vive en Buenos Aires.

Agustín Monzón, quien ya ha logrado destacarse entre los participantes de Survivor, tiene una incipiente carrera como actor y fue parte de dos exitosas bioseries de nuestro país: Monzón y Coppola. Su apellido será una manera para que el público lo reconozca y recuerda rápidamente en los primeros días del reality.