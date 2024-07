A más de un año de haber compartido convivencia en Gran Hermano y haber forjado una amistad, Coti Romero y Nacho Castañares blanquearon su romance, siendo blanco de críticas por sus relaciones anteriores con excompañeros de reality. Sin embargo, la pareja se muestra consolidada, y el lunes por la noche la correntina lo dejó en claro con un tierno mensaje en redes sociales por el gran debut de su novio en la cobertura por streaming del ciclo Survivor.

El mensaje de Coti Romero para Nacho Castañares

El lunes por la noche, Marley desembarcó en la pantalla de Telefe con Survivor, el reality de formato internacional que se trata de una competencia de convivencia de un número de participantes en un escenario natural. Como ya es costumbre de la señal, de forma paralela se realiza una cobertura por streaming, como ocurría con Gran Hermano de la mano de Lucila "la Tora" Villar. En este caso, es otro exhermanito quien ocupa ese rol y es Nacho Castañares.

Si bien el exjugador de fútbol realiza este tipo de trabajo, en esta ocasión lo hace de forma individual, motivo por el cual su debut estuvo lleno de expectativas. Y fue su novia quien no dudó en brindarle su apoyo públicamente con una tierna publicación en Instagram. "Felicitaciones, rompela". Estas palabras fueron acompañadas con dos emojies de corazones y una imagen en la que se puede ver a Nacho en pleno labor. Por su parte, el nuevo conductor compartió ese mensaje en su cuenta personal en redes sociales.

La historia de amor de Coti y Nacho

En 2022, Nacho y Coti se conocieron al competir en Gran Hermano. En ese momento, forjaron un estrecho vínculo de amistad y ambos encontraron pareja dentro del juego. Él mantuvo una relación con la Tora, mientras que ella con Alexis "el cone" Quiroga; estos vínculos continuaron fuera del juego hasta mediados del 2023, que en ambos casos anunciaron públicamente las respectivas rupturas.

No fue hasta principios del 2024 que los jóvenes fueron captados en situaciones muy cariñosas, en la noche porteña. Sin embargo, negaron los rumores de romance. No obstante, semanas más tarde los jóvenes decidieron dejar de ocultar su amor blanquearon su romance en las redes sociales, lo que generó aún más criticas puntualmente hacia la joven correntina por su vínculo cercano con la exnovia de no actual pareja.

“Nosotros estamos solteros, solos hace un montón de tiempo. Los dos pasamos por cosas difíciles y no hablo de la relación que él tuvo con La Tora, sino de tiempo pasado. Yo la consideraba una amiga y mucha gente puede decir que está mal lo que estoy haciendo, pero una no elige qué sentir. Además, mis amigas realmente son las que conozco desde los 4, 6 años", expresó en diálogo con Socios del espectáculo. Y además, dejó en claro que aún se estaba conociendo con Nacho.

Pese a estas cuestiones que involucra a terceros, la pareja continúa apostando al amor y es a través de las redes sociales que demuestran que sus sentimientos siguen intactos.