El drástico cambio de look de Ailén Bechara con la apertura de las peluquerías

Debido a la cuarentena, muchas peluquerías y centros de belleza debieron cerrar sus puertas y atender consultas online de sus clientas. Varias famosas, celebraron la reciente apertura de los salones de belleza para realizarse cortes de cabello y diversos tratamientos que tal vez no se animaron a hacer por cuenta propia. Ailén Bechara fue una de ellas, quien festejó en las redes mostrando su nuevo cambio de look.

Diosa como pocas, la bella rubia compartió unas fotos en Instagram en donde podemos verla con un nuevo corte de pelo. “¡Qué lindo volver a que te hagan color, te peinen, te mimen la cabeza y te dejen el pelo soñado!”, escribió junto a las instantáneas en donde se ve con el cabello más platinado y un flequillo.

“¡Quiero levantarme así todos los días! ¡Hacía meses que no me hacía ni la planchita! Gracias, Federico Abraham. ¡El rubio no pudo haber quedado mejor!”, agregó Ailénsobre cómo quedó su look.