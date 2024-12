Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió a sus seguidores con un lujoso viaje por la India. Entre baños termales, visitar turísticas y risas con las mejores personas, la joven se volvió viral y mostró una nueva manera de conocer el mundo. La modelo y conductora compartió todos los detalles en sus redes sociales. Por eso, recopiló sus recuerdos favoritos que obtuvo y compartió varios posteos en su cuenta de Instagram con las más hermosas fotos y videos de su viaje.

Desde comienzo de diciembre, Sofi "Jujuy" Jiménez partió rumbo a la India para disfrutar de un lujoso y divertido viaje. La modelo estuvo acompañada de su hermana, Inés Jiménez, con quien subió inéditas fotos. Durante su paseo, visitó y se bañó en el río Ganges, en la localidad de Rishikesh; realizó una ceremonia de fuego típica hindú; fue a un templo de otra religión, Sijismo; y, por sobre todas las cosas, fue a estudiar junto a un instituto.

"¡Llevo solo 4 días recorriéndote y no sé cómo agradecerte por tanto! Descubriendo este lugar lleno de magia, sabiduría, cultura, colores y lo que se les ocurra. Es impresionante, no puedo dejar de sorprenderme. Recordemos que estamos acá porque vinimos a estudiar. Estamos en un curso de liderazgo para mujeres del siglo 21, y dormimos dentro del instituto", escribió en una de sus publicaciones. La misma provocó envidia de todo lo que fue haciendo.

Sin embargo, aún faltaba más. Jujuy Jiménez visitó una de las 7 maravillas del mundo: el Taj Mahal. Con impresionantes imágenes, expresó: "Magnificent, Suprem, De otro planeta, Indescriptible. No sé cómo explicarles… Se me llenaron los ojos de lágrimas de la emoción, no solo por no poder creer estar acá, sino por lo impactante y mágico que es". De esta manera, describió la arquitectura, su historia y la energía que hay en el lugar como "un regalo de un hombre a su mujer, la madre de sus 14 hijos, la que murió dando a luz, la que más amo". "En su honor creó el maravilloso Taj Mahal. Me hace volver a creer un poquito en el amor y que merecemos todo lo lindo de este mundo, mujeres. A seguir soñando y creando", cerró el emocionante posteo.

Las increíbles imágenes del viaje de Sofi "Jujuy" Jiménez se viralizaron en redes sociales y recibieron muchísimo amor. La conductora y modelo comparte todo lo que hace en su vida a través de su cuenta de Instagram y se gana el cariño de sus seguidores. En esta ocasión, además, tuvo la envidia de muchos por los increíbles paisajes que mostró. Ahora queda esperar a cuál será su próxima aventura, para poder tener en cuenta en próximos viajes que realicemos.

