Sofía “Jujuy” Jiménez atravesó recientemente un período muy difícil en lo personal y amoroso después de descubrir que su novio, Bautista Bello, la había estado engañando mientras ella trabajaba en Croacia, sola y muy lejos de sus amigos y familiares.

La infidelidad aparentemente ocurrió cuando Bautista viajó a Brasil con sus amigos, lo cual fue imperdonable para Jujuy, porque sentía que su relación estaba en un punto muy sólido. Habían hablado en varias ocasiones sobre su deseo mutuo de convertirse en padres y formar una familia, lo cual se desvaneció por la acción de Bello.

La pareja feliz antes de su ruptura

Tres meses después del fin de la relación, Sofía Jiménez fue invitada al programa Mañanísima de Ciudad Magazine, conducido por Carmen Barbieri, donde reveló que después de un largo período de separación, se cruzó nuevamente con el jugador de polo y mantuvo una conversación sobre lo sucedido. Para su sorpresa, la conversación se desarrolló en muy buenos términos, lo que se debió al tiempo que ambos tuvieron para reflexionar durante un viaje a Europa que Sofía había planeado antes del desamor.

"Ese tiempo de tanto viaje, de dos meses maso, fue fundamental para que la calentura vaya bajando, se vaya enfriando. Y después sentarnos a hablar, cara a cara, eso también fue sanador, para cerrar el círculo", comenzó explicando Sofía Jiménez, sin guardar ningún rencor hacia su exnovio.

Sofía "Jujuy" Jiménez dejó claro que no tiene intención de volver con Bautista Bello

"Estuvo muy bueno, para mí fue importante porque necesito caminar liviana por la vida, no me gusta andar enojada, con ese sentimiento de bronca, enojo, necesito soltar, liberar. Sorry, amor, vos te perdés todo esto y yo sigo adelante", continuó explicando lo importante que fue para ella expresar lo que realmente sentía en lo más profundo de su corazón.

En ese sentido, admitió: "Esto es volver a uno y seguir adelante porque uno tiene que saber elegir cuánto tiempo quiere estar en ese estado de duelo o de sufrimiento, porque yo siento que la vida tiene realmente cosas tan hermosas para ser vividas. Me parece que está bueno poder dividir el foco de atención y no ponerlo todo en una sola persona, y creo que eso es lo que le pasa a las chicas que me escriben, que no saben cómo seguir, que dicen que se les derrumba todo".

"Pero para que se te derrumbe todo, si vos ponés el foco de atención en varias cosas, como tu trabajo, tu familia, tus amistades, tu novio, siempre hablando de que eso es lo ideal. Hay que ponerle el el valor a la vida de uno, y el seguir conectado con la gente que nos hace bien", siguió la modelo.

Sofía "Jujuy" Jiménez explicó por qué Bautista Bello ni siquiera se atrevió a preguntar sobre la posibilidad de una reconciliación tras haberle sido infiel. "No pidió volver porque sabe que se la mandó y ya está. Para volver a esa historia deberían pasar muchos años de él de madurar, yo lo siento muy pendejo", sentenció.

SDM