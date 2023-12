Mariana Brey dio su opinión en el conflicto que surgió la semana pasada entre Horacio Cabak y Jujuy Jiménez. Todo comenzó cuando trabajaron juntos en “Informados de todo”, durante el verano del 2021. Mientras el programa se transmitía al aire, se notaban los roces entre ambos, pero todo se desató cuando se filtró un audio de Cabak llamándola “zorrita”.

Mariana Brey

Cuando el conductor asistió al ciclo de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar, contó su versión de los hechos. “Me cancelaron injustamente, porque yo soy una persona que hace 30 años que laburo en este medio y hubo gente que trabajó conmigo circunstancialmente y me acusó injustamente. Me acusaron de misógino, de maltratador”. Y es que Sofía Jiménez había contado que su compañero la “maltrataba delante de todos” y reveló: “Yo estaba temblando, me temblaban las piernas, todo se estaba yendo de las manos, me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”.

Horacio Cabak

Qué dijo Mariana Brey sobre la polémica de Horacio Cabak y Jujuy Jiménez

La panelista de Socios del Espectáculo soltó al aire: “Lo que se vio en ese tape que sale en vivo, del cual él habla, después yo no se qué otras cosas ocurrían fuera de vivo, en los cortes y demás, se llama mansplaining”, defendiendo a la modelo.

Sofía "Jujuy" Jiménez

“Lo que hizo en ese momento, no sé si lo hace habitualmente, quizás fue una sola vez. Lo que hace Horacio Cabak con las mujeres es subestimarlas. Tal vez lo que sucede es que a veces se confunde con destrato o maltrato pero se trata de subestimar. Es tener que explicarle a una mujer cómo son las cosas según la mirada de un hombre. Como una mirada superior, no sólo por ser hombre sino porque, además, su condición de poder de conductor sobre una co-conductora”, siguió Brey.

La panelista siguió explicando: “Yo entiendo que él quizás pueda no entender de eso o no percibirse de esta manera. Quizás si se pone a investigar va a entender de qué se trata. Se trata de subestimar al otro por su condición de mujer y por querer explicarle cómo son las cosas según su punto de vista. Para él, su punto de vista es el único que tiene validez”.

Mariana Brey cerró su punto de vista del conflicto entre Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez contando: “Eso es lo que él hizo en ese tape que se vio. Eso es lo que se ve que él hace con Sofía. Está bueno ponerle nombre a las cosas para que no se confunda con el abuso, con acoso ni con ninguna otra cosa. Se llama mansplaining y tiene que ver con esto, con subestimar a la mujer”.

SDM