Alejandra Maglietti confesó que su nombre es otro

Alejandra Maglietti fue puesta en jaque en un ida y vuelta con sus seguidores. Allí la modelo reveló que su identidad es otra y explicó por qué dejó atrás su antiguo nombre, el cual la hizo famosa en Formosa.

Con el fin de responder las dudas de sus seguidores, a través de las redes sociales, Alejandra Maglietti abrió su intimidad : "¿Por qué no te dejaste el nombre Ayelén, como te conocían en Formosa?", escribió uno de sus fanáticos de Instagram.

Alejandra Maglietti confesó que ese su nombre es otro

Lejos de esquivar la pregunta, la modelo explicó: "Todos piensan que tiene que ver con que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa y nada que ver. Lo que pasa es que cuando vine acá (a Buenos Aires) yo decía Ayelén y no me entendía nadie, entonces tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre".

Con esa respuesta, Alejandra Maglietti quiso dejar atrás las especulaciones sobre el mito en torno a su nombre, especialmente porque no siente que tenga nada que ocultar: Alejandra era su segundo nombre, y fue la mejor opción cuando arribó a Buenos Aires.

Alejandra Maglietti y una inesperada revelación sobre el sexo

Tras la ruptura con Jonás Gutiérrez, que le ha tomado tiempo superar, Alejandra Maglietti sigue sorprendiendo con sus revelaciones sobre su intimidad. Entrevistada por Rodrigo Lussich, la panelista reveló que después de tres noviazgos prácticamente seguidos, está aprovechando de la soltería: “No me apura nada, por eso me tomo el tiempo para decidir qué quiero hacer. Por primera vez en mi vida estoy disfrutando de estar sola, antes no me había pasado”, dijo.

“Estuve con dos hombres, pero tuve más citas…”, reveló sobre su intimidad y agregó cómo tomó las riendas de su vida tras la ruptura con el deportista. “Quizás la primera vez sentía que era diferente porque si estás acostumbrada a estar con alguien durante un montón de tiempo, es como un drama… Tener intimidad después de estar tanto tiempo con alguien es como dramático, creo que les pasa a todos los que se separan, como que no sabés qué hacés… Es por uno mismo, te sentís incómodo, no es tan fácil cuando te separás”.

“Después no tuve ganas de seguir con el vínculo. Me pasa que estoy en una edad en la que quiero ver bien qué y con quién. No tengo ganas de meterme con cualquiera, o con alguien que no me cierra totalmente para no estar sola”, cerró la hermosa rubia.