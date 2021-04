El desnudo artístico de Alejandra Maglietti

Considerada como una de las mujeres más bellas de la Argentina, Alejandra Maglietti vive desde hace ya varios años un gran momento laboral en "Bendita Tv" donde se destaca como panelista, pero además no deja su carrera como modelo de lado y sigue adelante con las marcas que la eligieron para patrocinarlas. Ahora, para colaborar con la obra "Otra Edad", una serie de fotos de desnudos de famosas argentinas de su amiga la fotógrafa María Verónica Etchave, la rubia posó totalmente desnuda con fines artísticos y dejó a sus seguidores impactados.

"La idea es hacer algo artístico no desnudarme porque sí. Tengo a mi amiga @mveroniquita que está haciendo un trabajo impresionante, es realmente espectacular como fotógrafa, me convocó para este proyecto y no lo dudé. Como yo hay otras mujeres que se sumaron a la iniciativa y posaron para su lente. Me sentí muy cuidada y me encantó el resultado", le comentó Alejandra Maglietti a CARAS Digital.

Mirá las fotos...

Ale Maglietti contó por qué se encontró en un hotel con Hernán Drago

Ale Maglietti y Hernán Drago fueron protagonistas de nuevos rumores de romance y, según circuló hace ya algunas semanas, la pareja se habría encontrado un lujoso hotel de la costa.

Lo cierto es que, a pesar de que sus seguidores insisten en matchearlos, la ex de "Galgo" Gutiérrez se encargó de negar los dichos. "Con Hernán fuimos al mismo desfile y obviamente todo el equipo que participó del desfile paró en el mismo hotel, que fue en Cariló, pero no hubo más que eso. Paramos todos ahí porque estaba todo el equipo que había participado del evento, estuvimos en el mismo hotel y desde ahí nos fuimos para el desfile y volvimos”, aseguró en revista Pronto.