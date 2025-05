Desde la panza, Alejandra Maglietti nos "presenta" a Manuel, su primer hijo

Alejandra Maglietti -embarazada de 7 meses - decide caminar despacio. Frenar para tomar impulso y proyectar a corto plazo. “Soy muy obsesiva con las cosas y en general que puede ser virtud o defecto. Trato siempre de ponerle un freno a mi ansiedad”, dice a la comunicadora y abogada que en su rol de primeriza, igual que su pareja Juan Manuel, expone su costado más vulnerable.

“Quizás lo conté muy tarde por miedos que tenía, la edad y que después las cosas no salieran como esperaba y me generaba mucha ansiedad. Pero cuando lo conté ya era indisimulable la panza. Por lo que me dijo el médico pesa 100 gramos más de lo que debería pesar para la edad estacional que tiene. Uno no se imagina que pasa tan rápido el tiempo”, aclara desde la intimidad de su casa donde posó para CARAS y presentó “desde la panza” a Manuel.

A 3 meses de ser mamá, Maglietti cuenta que el nombre lo eligió su pareja y que su hijo se llamará Manuel, como él.

Para Alejandra, histórica panelista de “Bendita”, el primer trimestre de embarazo no fue color de rosas. “Los síntomas no se me fueron, las náuseas todavía me agarran y hay días que todavía me siento mal y ya me acostumbré. Estoy aprendiendo a convivir con eso”, dice.

Y reconoce: “Eran sensaciones nuevas que no tenía ni idea y me asustaba por cosas que por ahí no te cuentan de la maternidad. Mucho cansancio, náuseas, vómitos, sintiéndome mal muy seguido. Está la parte hermosa, pero al mismo tiempo estar chequeando constantemente que está todo bien. La sobreinformación a veces no ayuda tanto entonces se ha ce medio difícil”.

Si bien deseaba un varón, Maglietti asegura que fue una sorpresa el resultado ya que vive rodeada de una energía femenina muy power. “A mí me sorprendió porque todas mis amigas tienen nenas y la gente que conozco. Yo quise siempre tener un varón, pero parecía que era más difícil. Nombres de varón no tenía. El acuerdo era que, si era mujer, se iba a llamar Lourdes porque yo soy devota de la virgen de Lourdes desde siempre porque mi abuela cada vez que tenía que rendir un final le rezaba a esa virgen y me iba bien. Pero si era varón él eligió Manuel, que es su nombre y el nombre de su papá. Era seguir con la tradición”.

Además de tv y la radio, Maglietti se sumó a LN+ y debuta en un streaming sobre Abogacía.

A su edad, Maglietti admite que “me sorprendió quedar de manera natural. Yo congelé óvulos en su momento porque sabía que después de una determinada edad era más difícil. Siempre me imaginé más haciendo un tratamiento."

Y agrega: "De todas maneras, yo los voy a mantener porque fue un proceso hacerlo y no lo puedo donar tampoco. Al principio los dos entramos en shock, pero recontentos y también con miedos”, dice.

Sin romantizar la maternidad, Alejandra Maglietti expone sus debilidades: “Cualquier cosa siempre hablo con mi obstetra y me dice que pare un poco. Me hago un análisis de sangre una vez por mes y no está bueno. Los primeros meses para mí van a ser muy difíciles, ahora me pongo a pensar en cómo manipular un bebé y me pongo medio nerviosa."

"Todavía no pensé en el parto porque voy tratando de ir paso a paso, primero quiero pasar las 3 ecografías importantes y me falta una. Voy pensando a corto plazo porque si no me voy a volver loca. El curso de preparto lo haré recién en dos meses”, afirma.

En un año revelador a cuenta personal, la panelista y conductora cuenta que duplicó proyectos: “Nunca me puedo quedar quieta, desde chica. Al tercer año que vivía acá ya estaba haciendo castings recorriéndome toda la ciudad, tomaba 4, 5 colectivos para eso. Era estudiar y trabajar en un trabajo que es tan cambiante, como la publicidad y modelaje, con ro dajes eternos y finales. No me veo dejando de trabajar, de hecho sumé trabajos: hace un mes que arranqué en La Nación+, en “+Que ver”, sábados de 9 a 10.30, sigo en Bendita y en la radio de 6 a 9 en “Arriba, bebé” y empecé un streaming sobre Abogacía y cuestiones técnicas del derecho en Love Streaming”.

