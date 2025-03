El embarazo de Alejandra Maglietti emocionó a todos los usuarios de las redes sociales, quienes la siguen todas las noches en Bendita. La periodista había dado el anuncio junto a sus compañeros, quienes no dudaron en abrazarla y demostrarle todo el amor que le tienen. En las últimas horas, volvió a pronunciarse durante el programa para dar una noticia emocionante: el nombre del bebé que esperan con su pareja. Para elegirlo, hicieron un acuerdo en común que funcionó a la perfección.

¿Cómo se llamará el bebé de Alejandra Maglietti?: El acuerdo que hicieron para elegirlo

Alejandra Maglietti y su pareja, Juan Manuel, vienen desde agosto del 2024 conviviendo, tras haber comenzado una relación a mediados del 2022. El amor que se tienen por el otro es tan grande que la periodista decidió mantenerlo lejos del ojo mediático, para que no deba exponerse. Sin embargo, en los últimos meses del año pasado, les llegó una emocionante noticia: se convertirían en padres primerizos. “Fue todo muy de golpe y muy rápido”, había contado Maglietti, en el programa de Beto Casella.

Si bien ella había congelado óvulos para ser madre en un futuro, el embarazo se dio de forma natural. “Después de hacerme un estudio de sangre, me olvidé. Un día, mientras estaba acá, en uno de los últimos programas del año, me cae un mail y, en medio del vivo, la médica me dijo que estaba embarazada”, había explicado en su momento. Allí, contó que sabían que sería un varón, ya que estaba transitando la semana 13, pero no había querido revelar el nombre.

Finalmente, en las últimas horas, decidió romper el silencio y contar que su pareja había elegido el nombre para su bebé. El niño se llamará Manuel, y la noticia emocionó a los presentes. De esta manera, explicó que habían hecho un acuerdo para definirlo, y que funcionó a la perfección. “Si era mujer, el nombre lo iba a poner yo, que ya lo tengo elegido desde hace años. Pero como salió varón, lo eligió él. Me encanta el nombre igual. Me gusta más que quede ‘Manu’. O sea, le pondría ‘Manu’”, dijo en Bendita.

Sus seguidores no dudaron en felicitarla por sus redes sociales, y le enviaron hermosos saludos de apoyo. Alejandra Maglietti está rodeada de amor y cariño, no solo por su pareja y el hijo por nacer, sino también por su familia y amigos. En sus redes sociales, comparte los mejores momentos en la televisión y todos los programas de lo que es parte, pero también el avance de su embarazo, y lo feliz que se encuentra al transitar este momento tan esperado por ella.

A.E