Alejandra Quevedo recibió el apoyo de Paulo Kablan en medio de los escándalos con Jorge Rial

Alejandra Quevedo fue involucrada sentimentalmente con Jorge Rial el pasado domingo por Yanina Latorre, justo en medio de la reciente separación del conductor de “Argenzuela” con su esposa Romina Pereiro.

Ante el acecho mediático que la experimentada periodista recibió en medios a partir de ese momento, Alejandra apareció en en redes sociales y TV a dar su descargo y señaló que fue víctima de ataques misóginos, y repudió el hecho de haber sido catalogada como la mujer que habría estado en el medio de la separación de Rial y Romina.

Con el escándalo en pleno vuelo, algunos periodistas salieron a las redes sociales a dar el apoyo a su colega Alejandra Quevedo, con palabras de aliento y resaltando sus cualidades como persona y como profesional.

Uno de ellos fue el periodista de policiales de C5N, Paulo Kaplan, quien por medio de Twitter la saludó y rechazó los ataques mediáticos contra el buen nombre de su colega.

“Alejandra Quevedo es una gran profesional y excelente compañera de trabajo. Ella está siendo víctima de agresiones crueles y misóginas. ¡Mí más absoluto repudio!”, dijo Kaplan.

A este tipo de mensajes también se unió el periodista Mauro Albornoz, colega de set: “Una excelente compañera, profesional y gran gran persona. Abrazo fuerte Alejandra”.

Alejandra Quevedo se quebró al aire en su programa “Instalate”

"Hay un lugar donde se me puso como mujer que no está bueno. Que es el lugar del cual hice el descargo, y que tiene que ver con los primeros títulos de los portales que decían 'tercera en discordia' con alguien que había venido a robar un marido. Algo que, en pleno siglo XXI, tiene que erradicarse. Nadie le roba el marido a nadie. No son objetos las personas", expresó la periodista experta en entretenimiento y cultura, con más de 20 años en los medios.

En medio de su descargo, Alejandra Quevedo afirmó que lo que más le rompió el corazón, fue escuchar cómo su hija le preguntaba sobre lo que estaba pasando en la televisión.

“Le dije que mamá estaba en varias noticias, que se estaba hablando de ella, y que no se estaba hablando muy bien” y agregó: “Ella sabe donde trabajo, sabe todo, es la que me banca porque voy a trabajar a todas horas, es a la que más le falto además, porque trabajo a la mañana, a la tarde a la noche.