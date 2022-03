Alejandra Quevedo rompió en llanto al hablar de Jorge Rial

Instagram

Fue mucho lo que se habló de la supuesta relación que existiría entre Alejandra Quevedo y Jorge Rial, datos que reveló Yanina Latorre en su cuenta oficial de Twitter, y aunque los protagonistas negaron rotundamente el vínculo, la periodista tuvo su espacio para decir lo que piensa y terminó rompiendo en llanto.

"Hay un lugar donde se me puso como mujer que no está bueno. Que es el lugar del cual hice el descargo, y que tiene que ver con los primeros títulos de los portales que decían 'tercera en discordia' con alguien que había venido a robar un marido. Algo que, en pleno siglo XXI, tiene que erradicarse. Nadie le roba el marido a nadie. No son objetos las personas", sentenció Alejandra Quevedo.

Alejandra Quevedo

Pero el momento en el que Alejandra Quevedo no pudo contener el llanto fue cuando habló de la reacción de su hija "Lo que más me pegó fue cuando mi hija me preguntó 'Mamá, ¿qué está pasando?'", dijo con la voz entrecortada, y relató que tuvo que explicarle a la pequeña lo que estaba pasando para que al otro día en clases no la tome por sorpresa algún comentario de un compañerito.

"Le dije que mamá estaba en varias noticias, que se estaba hablando de ella, y que no se estaba hablando muy bien, porque ella sabe donde trabajo, sabe todo, es la que me banca porque voy a trabajar a todas horas, es a la que más le falto además, porque trabajo a la mañana, a la tarde a la noche, entonces me parecía que golpearme desde este lado no estaba bueno. Le expliqué lo que ella podía entender", contó entre lágrimas Alejandra Quevedo.

La periodista aprovechó para aclarar que todo lo que se dijo no es cierto, que sí es verdad que hay personas a través de las cuales se conocieron Alejandra Quevedo y el conductor, como su ex esposo, el tatuador, y Agustina Kampfer, ex pareja de Jorge Rial; el vínculo entre ellos no es cierto y que los rumores estaban dañando a personas cercanas a los damnificados.

Evidentemente, Alejandra Quevedo la está pasando realmente mal con esta situación y manifestó que no sólo es la más buscada, sino también la más agredida. En este punto hizo hincapié en la defensa de la mujer, ya que siempre se señala el comportamiento femenino en estos casos y nunca el de los hombres.