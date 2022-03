El descargo de Alejandra Quevedo en medio de sus rumores con Jorge Rial

Alejandra Quevedo, señalada como la tercera en discordia entre Jorge Rial y Romina Pereiro, rompió el silencio con un contundente mensaje en redes sociales.

La locutora subió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que da su versión de los hechos sobre los rumores que la vinculan al periodista.

"Como madre como mujer y como colega es que decidí salir a decir basta. Primero para proteger a mi hija, una menor de 11 años de edad que está sufriendo mucho por lo que se publica por lo que dicen algunos colegas y que no tiene sustento con la realidad", comenzó la periodista de C5N.

Luego, se refirió al acoso en redes sociales que recibió desde que trascendieron estas versiones.

"Vengo padeciendo violencia sistemática, como mujer, como profesional. No sólo hacia mí sino hacia mi ex pareja y seres queridos. Quizás hay gente que recién ahora me está conociendo y eso habla de cómo manejé mi carrera. Hace 20 años que estoy en el medio y siempre me manejé con profesionalismo y respeto. Hace varios días que estoy recibiendo ataques misóginos, en pleno siglo XXI poner una mujer como 'robamaridos' es inadmisible e insisto es un hecho que no tiene que ver con la realidad", continuó.

La palabra de Jorge Rial sobre su vínculo con Alejandra Quevedo

Aunque intentó negar las versiones, en Socios del espectáculo contaron que Quevedo había confirmado el romance en los pasillos de la emisora y que tuvieron un encuentro reciente en Córdoba. Sin embargo, Jorge Rial se encargó de negar todo. "Es mentira que estoy saliendo con nadie. Estoy solo, no estoy saliendo con nadie. Elaborando el duelo", dijo en diálogo con Karina Iavícoli.

Luego, se refirió a la posibilidad de volver con Romina Pereiro. "Sí claro. Siempre puede haber posibilidades. Siempre hablamos, todos los días y varias veces", disparó.