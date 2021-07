Alejandra Maglietti comparó su relación con Jonás Gutiérrez con una montaña rusa

Desde que se estrenó El Club de las Divorciadas, bajo la conducción de Laurita Fernández, las diferentes invitadas relatan historias que dan de qué hablar. En su visita al programa de eltrece, Alejandra Maglietti habló sobre su experiencia en la relación con el deportista Jonás Gutiérrez. La abogada destacó los problemas que pueden presentarte al estar en una relación con cualquier deportista.

Laurita Fernández en El Club de las Divorciadas

En el programa se estaba debatiendo la situación de estar en pareja con deportistas, y la conductora comentó: “Ale salió con un deportista”, en relación al vinculo que tuvo Alejandra Maglietti con el futbolista Jonás Gutiérrez. Luego de cinco años de relación, una de las parejas más queridas de la farándula terminó el vinculo en 2019, en buenos términos, por el desgaste que se dio con el correr de los años.

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez

Ante la mención de Laurita Fernández, la abogada se expresó diciendo: “No sé, fíjate. Tratá de que no sea de alto rendimiento porque si no vivís todo el tiempo angustiada”. Maglietti se ocupó de brindarles a las presentes una recomendación al salir con un deportista, porque muchas veces las cosas no suelen salir como lo esperado, y agregó: “Porque un día de la semana le va mal y está todo mal, y si le va bien está todo bien; es como una montaña rusa de emociones”.

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez

Mientras la formoseña y el futbolista estaban juntos, Jonás fue diagnosticado de padecer cáncer de testículos. Con todo el amor del mundo, la pareja le hizo frente a esta enfermedad muy unidos. Pero luego de cinco años de amor, se dieron cuenta que tenían planes de vida diferentes y decidieron terminar. En aquel momento Alejandra reconoció en una entrevista que “Cualquier persona que esté en pareja con un deportista, tiene que ceder un poco su vida”.

Luego de la ruptura con Gutiérrez y después de tres noviazgos prácticamente seguidos, Maglietti aprendió a disfrutar de la soledad. En una entrevista con Rodrigo Lussich, Alejandra confesó: “No me apura nada, por eso me tomo el tiempo para decidir qué quiero hacer. Por primera vez en mi vida estoy disfrutando de estar sola, antes no me había pasado”, y respecto a posibles citas o amorios, reveló: “Estuve con dos hombres, pero tuve más citas… Tener intimidad después de estar tanto tiempo con alguien es como dramático, creo que les pasa a todos los que se separan, como que no sabés qué hacés… Es por uno mismo, te sentís incómodo, no es tan fácil cuando te separás”.

FF