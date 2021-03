Jonás Gutiérrez le respondió a Ale Maglietti tras su sorpresiva confesión

Ale Maglietti y Jonás Gutiérrez decidieron poner punto final a su relación en 2019, tras varios años de romance.

La separación se dio en medio de algunas especulaciones pero fue la panelista de Bendita quien decidió revelar cuáles fueron los verdaderos motivos de la ruptura.

“Me pasó de olvidarme un poco de mí, no poner tanta energía en lo mío o en lo que me estaba pasando. Ahora volví a centrarme y, a nivel profesional, me di cuenta de que me empezó a ir mucho mejor. ¿Si siento que di más en la relación? Puede ser que sí porque a mí me tocó acompañar", dijo en una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Tras estos dichos, Jonás fue contundente y habló por primera vez de su separación con Maglietti. "Sé que me acompañó en un momento que yo atravesé una enfermedad y puede ser cierto que haya sido eso (de sentir que se olvidó de sí misma)", dijo "El Galgo" en una entrevista con Mitre Live sobre el cáncer de testículos que debió enfrentar en el inicio de su relación.

Luego agregó: "La verdad es que le tocó acompañar en una situación delicada. Creo que tanto para ella como para mis padres debe haber sido muy difícil. Son palabras que uno respeta”, aseguró.

¿Tiene novio? Ale Maglietti recibió una majestuosa serenata

Tras su ruptura con Jonás Gutiérrez, Ale Maglietti no oficializó ningún nuevo romance pero fue vinculada a Hernán Drago.

Luego, la misma modelo confirmó que recibió una romántica propuesta a la salida de Canal 9. "Fue muy loco salir del canal hoy", expresó la figura televisiva en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde además compartió algunos videos que le mandaron los vecinos que presenciaron la sorpresa donde aparecen un grupo de Mariachis ofreciéndole una serenata.