En las últimas horas, Morena Rial consiguió la excarcelación extraordinaria, esto le permitiría obtener la ‘prisión domiciliaria’ que sería en la casa de su hermana Rocío Rial. Por su parte, Alejandro Cipolla dio una entrevista hoy 13 de febrero, en la que le puso cierta tranquilidad y pausa a la liberación de su gran amiga.

Alejandro Cipolla

Alejandro Cipolla, sobre la excarcelación de Morena Rial: ‘No sé si va a quedar en libertad’

En medio de la tormenta mediática que la envuelve desde hace algunas semanas, la causa que llevó a prisión a Morena Rial, dio un significativo giro judicial que derivó en su excarcelación. Esta noticia generó un gran debate en los medios que pusieron a dos figuras como piezas clave en la liberación de la hija de Jorge Rial, Alejandro Cipolla y Fernando Burlando.

Morena Rial

Durante el programa de A la Tarde (América), el gran amigo de Morena habló con Luis Ventura en un intercambio que buscaba esclarecer ciertas cosas de la liberación de su defendida. Además, se dio lugar a mostrarse contento por lo conseguido en estas semanas: “Fue acertada mi decisión de presentar las dos excarcelaciones, tanto la ordinaria como la extraordinaria”.

En este sentido, destacó el trabajo en conjunto que hicieron tanto él como el abogado Burlando tras sumarse a la defensa: “La aceptación por parte del fiscal, creo que eso fue ganado por parte de Fernando”. A su vez, agregó que la detenida también colaboró con la Justicia declarando sobre lo sucedido.

“No sé si hoy va a obtener la libertad”, continuó Alejandro revelando que todavía el juez no habría aceptado la excarcelación, a diferencia del fiscal. Al ser consultado por el cambio de estrategia, y la diferencia de declaraciones que él tuvo en los medios en los últimos días, por lo que explicó que como defensor tiene que poner en mejor posición, de la que se encuentra su defendido. “Más allá de eso, yo dije que no sabía. Yo transmití lo que me transmitieron a mí, yo repito lo que me dicen”, dijo Cipolla.

Por su parte, aseguró que la hija del reconocido periodista, se quedará por algunos días con su hermana Rocío pero no se sabe cuántos. “Hay que ver cuánto tiempo va a estar Morena en ese domicilio también. Porque yo creo que en algún momento, después del acompañamiento, se va a mudar sola”, concluyó el letrado sobre los próximos pasos de la liberación de la hija de Jorge Rial.

Morena y Rocío Rial

No caben dudas de que el polémico caso de Morena Rial no está cerca de finalizar, a pesar de la noticia de su excarcelación. Alejandro Cipolla, su gran amigo y uno de sus abogados, puso paños fríos sobre su liberación, y además, explicó que la hija del periodista cuando salga de prisión pasará unos días en la casa de Rocío Rial, pero que luego necesitará su propio domicilio.

VDV