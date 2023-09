Luego de estar tres meses detenido en la DDI de Quilmes, el reconocido cantante L-Gante fue finalmente liberado y, a los pocos días, decidió dar una conferencia de prensa. En la misma, el artista destrozó a su exabogado Alejandro Cipolla y explicó por qué decidió reemplazarlo.

Con total claridad y sin ningún filtro, Elián Valenzuela comenzó: “Había que ponerse serio y trabajarlo bien, porque fue algo que yo no sentía culpa dentro mío", dejando en claro que no creía que el letrado se estaba tomando en serio su caso.

Según L-Gante, Alejandro Cipolla no se estaba tomando su caso en serio.

El cantante continuó dejando en claro que reemplazarlo fue una decisión tomada en equipo: "Mi libertad estaba en juego. El cambio de abogado fue decisión mía y del equipo. Nunca se va a tomar una decisión por encima de nadie”.

L-Gante en la conferencia de prensa.

Por último, L-gante elogió a Diego Storto, el abogado que reemplazó a Alejandro Cipolla: “Gracias a él, a mi manager y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación”.

¿Qué dijo L-Gante sobre Wanda Nara y Marcelo Tineli tras salir de prisión?

En la conferencia de prensa, Elián aprovechó para confirmar que la empresaria estuvo atenta y en contacto con su familia mientras él estaba detenido: “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada”.

Por el contrario, L-Gante expresó que Marcelo Tinelli no le envió ni un mensaje: “Nada. Ni una señal. No hay respuesta, no sé qué decir”, dijo, aunque se cuidó de manchar la imagen del conductor: “Igual un groso Tinelli”.

J.C.C