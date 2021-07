Alejandro Fantino, en un nuevo desafío: "Busco constantemente la legitimación"

Alejandro Fantino dejó de lado su programa vespertino para encarar un nuevo desafío: volver al periodismo político en el prime time de América.

Tras la baja de Fabián Doman, el periodista decidió dar un volantazo y se acomodó a los cambios de la emisora para conducir Intratables, el magazine político que compite con La Voz Argentina y La Academia. Siempre dispuesto a acomodarse a los desafíos, Alejandro Fantino también admitió buscar la legitimación constante o al menos así lo confesó en el ciclo de entrevistas En el Barro, que conduce Edi Zunino.

En un repaso sobre su carrera, el conductor se reconoció "nómade" . "Buscar constantemente la legitimación tiene que ver con mi 'nomadismo', yo me podría haber quedado en el periodismo deportivo, ganar fortunas. Podría estar asentado en Los Ángeles. Sin embargo, salté al espectáculo, después a la política. Ese nomadismo hace que seas extranjero en todos lados", confesó.

Alejandro Fantino.

Luego, Fantino asumió que esta "necesidad de legitimarse" lo llevó a encarar una nueva carrera y comenzó a estudiar Filosofía. "Lo hablo con mi psicólogo. Es un detalle que constantemente busco y no se por qué. Lo he buscado permanentemente, debo tener algo no resuelto de chico. Ahora estoy estudiando filosofía. Permanentemente busco eso, debería relajarme un poco. La sufro, la paso mal cuando no me siento aceptado en un ámbito", aseguró.

¡Mirá la entrevista completa!