Alejandro Sanz y Rachel Valdés han decidido poner punto y final a su relación, la cual ha durado más de tres años. Aunque la pareja no ha hecho ningún comunicado público al respecto, fuentes cercanas a ¡HOLA! revelaron que la crisis entre ambos comenzó hace aproximadamente dos semanas, cuando Valdés abandonó la casa que compartían, llevándose todas sus pertenencias.

La relación entre el cantante y la artista no venía bien hace un tiempo, por lo que el intérprete de “Corazón Partido” tomó la decisión de poner fin a la relación debido a un desgaste en la convivencia y a diferencias de opinión que se habrían ido acumulando a lo largo del tiempo.

La noticia revolucionó al mundo, en especial a los fans de la pareja, quienes no se esperaban un final así de los dos enamorados.

Preocupa la salud de Alejandro Sanz

Ale Sanz sorprendió a sus seguidores al revelar una situación delicada que afecta su salud mental. El mensaje generó preocupación tanto entre sus fans como entre sus colegas del mundo artístico.

En el mensaje, expresó: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

Alejandro Sanz hizo una publicación que preocupó a sus seguidores:

Además, agregó: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Ante este duro comunicado, Alejandro Sanz recibió el apoyo de sus fans quienes le dieron fuerzas ante la difícil situación que se encuentra atravesando.

