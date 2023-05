Alejandro Sanz hizo una publicación que preocupó a sus seguidores: "No estoy bien"

Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores con una publicación inesperada que causó preocupación entre quienes los fans y los colegas del artista. Se trata de una situación delicada que afecta su salud mental.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Alejandro Sanz compartió un descargo en el que abrió su corazón. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", expresó el vocalista.

El tweet de Alejandro Sanz.

"Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", agregó el cantautor español.

Como era de esperarse, Alejandro Sanz recibió el amor de todos los fanáticos y de cientos de artistas a lo largo y ancho del mundo que se acercaron a través de las redes para hacerle llegar su apoyo, su cariño y su contención para que sepa que no está solo.

La reacción de Karina La Princesita a la publicación de Alejandro Sanz

La respuesta de Karina.

Es de público conocimiento que Karina La Princesita también está trabajando para superar los ataques de ansiedad y la depresión, motivo por el cual no sólo se hizo eco de la publicación de su colega, sino que le envió un mensaje de aliento.

"Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones , seguramente pasará", le respondió Karina a Alejandro Sanz.