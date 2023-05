Dibu Martínez, Chano y otras celebridades pusieron sobre la mesa la discusión sobre la importancia de la salud mental. Luego de la pandemia, aumentó significativamente el pedido de ayuda psicológica, pero aún continúan los prejuicios a la hora de sentarse a hablar de los problemas de uno mismo con un desconocido.

Fue Alejandro Sanz quien volvió a traer la discusión en las redes sociales. A través de su cuenta de Twitter dio a conocer sus sentimientos de las últimas semanas y que no se encuentra bien. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", expresó.

Las declaraciones del Dibu Martínez acerca de la ayuda psicológica

El arquero de nuestra Selección fue una de las figuras que sorprendió a todos hablando de este tema, sobre todo cuando confesó que requería a la ayuda de su terapeuta. Sabemos que el mundo del futbol continúa siendo patriarcal y hay muy prejuicios respecto a los comportamientos, por lo que la ayuda psicológica en este deporte es un tema controversial.

Dibu Martínez

Fue durante el Mundial Qatar 2022 que el Dibu confesó haber recurrido a su psicóloga luego de que Argentina perdiera ante Arabia Suadita en el primer partido. Aquella declaración instaló el debate en la sociedad y se rompieron muchos prejuicios.

Durante una entrevista, Oriana Sabatini, novia de su compañero en el equipo, destacó la importancia de aquellas palabras durante un torneo meramente masculino, donde solo se puede demostrar la fuerza y valentía, pero no la debilidad. Incluso, Martínez confesó que hace pilates para lograr despejar la mente, una actividad física asociada a la vida femenina.

Chano Charpentier y su pedido de ayuda

El cantante líder de Tan biónica fue otra de las grandes figuras que sorprendió al país con sus ataques de nervios y las internaciones que sufrió. El hecho más trágico fue cuando recibió un disparo por parte de una policía dentro de su casa, en medio de un escándalo desesperado por calmarlo que terminó muy mal.

El desgarrador mensaje de la mamá de Chano Charpentier tras la internación

La madre del artista habló con la prensa y señaló que su hijo pide ayuda psicológica hace rato y que se puede observar en la letra de sus canciones. El artista sufre de ansiedad y depresión, lo cual lo llevó a descarrilarse en distintos momentos con la banda.

El cantante toma una serie de medicaciones y, una de las veces que fue internado, se creía que se trató por una recaída en su adicción a las drogas. Pero, nuevamente, la madre de Chano desmintió aquella versión y señaló que habían habido problemas con la dosis de medicación.

Chano

En la actualidad, Chano parece estable y ya se vendieron todas las entradas para el show que dará en unos meses en el estadio de Vélez Sarsfield, donde realizará la despedida de Tan Biónica.

Selena Gómez y el deterioro de su salud mental

Además de todas los malos recuerdos que la cantante estadounidense se llevó de su relación con Justin Bieber cuando eran jóvenes, su diagnóstico de lupus terminó por afectarla. Selena, en la actualidad, lucha todos los días contra su enfermedad y a raíz de esta no puede presentar arriba de los escenarios.

La artistas, en más de una ocasión, habló de la importancia de atender la salud mental y estar acompañado de personas que se preocupen por verte mejorar. Gómez recibe un gran apoyo de sus fans e intenta mostrarse lo mejor posible para ellos.

Selena Gómez

La artista de Disney recibió un trasplante de riñón a causa del lupus y atravesó el asesinato de Christina Grimmie, una artista que fue asesinada durante su concierto por un joven que hizo un tiroteo en el lugar.