Alejandro Sanz publicó un nuevo comunicado y volvió a preocupar a sus fans: "Tuve un brote"

Alejandro Sanz compartió este fin de semana un comunicado en sus redes sociales donde contaba que no la estaba pasando bien. Por supuesto la noticia recorrió el mundo y sus fanáticos comenzaron a expresarle su amor y apoyo incondicional a través de sus comentarios.

Tras días de silencio, el cantante volvió a expresarse públicamente y contó un poco más qué le está pasando.

Alejandro Sanz.

El segundo comunicado de Alejandro Sanz

"Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas", comenzó escribiendo Alejandro Sanz. Y continuó: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Alejandro Sanz.

Luego, Alejandro Sanz señaló: "No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante". Y agregó: "Además creo que encerrarme no es buena idea".

Por último, el cantante indicó: "Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está en camino".

Qué decía el comunicado anterior de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores con una publicación inesperada que causó preocupación entre quienes los fans y los colegas del artista.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Alejandro Sanz compartió un descargo en el que abrió su corazón. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", expresó el vocalista.

Alejandro Sanz.

"Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", agregó el cantautor español.

Como era de esperarse, Alejandro Sanz recibió el amor de todos los fanáticos y de cientos de artistas a lo largo y ancho del mundo que se acercaron a través de las redes para hacerle llegar su apoyo, su cariño y su contención para que sepa que no está solo.