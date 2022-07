El noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está rodeado por escándalos. Pese a que mediáticamente los padres de la cantante aún no se han pronunciado a viva voz sobre la relación de Tini, ahora Alejandro Stoessel aviva la polémica de cara a la conflictiva separación del jugador de fútbol con Camila Homs.

En las últimas horas, se conoció un tuit, polémico en su contenido, donde se menciona a Alejandro Stoessel, padre de Tini. Según publicó Ciudad Magazine en la captura, el padre de artista adhirió al contundente mensaje que apunta de manera negativa en contra de Camila Homs, la madre de los dos hijos de Rodrigo de Paul.

Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel adhirió a un tuit contra Camila Homs.

“La verdad apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara. Ahora se da cuenta de que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo le va”, dice la usuaria, que comparte su opinión en redes.

A este mensaje de odio en redes contra Camila Homs, Alejandro Stoessel le dio Like, con lo cual deja ver que está de acuerdo con las palabras de la tuitera. El mundo de las redes sociales es así. Dar un Like, compartir, también hace parte del ecosistema digital en el que se deja visto con que se está de acuerdo o no.

Rodrigo de Paul contó que Tini Stoessel habló con Camila Homs

Esta semana, cuando Rodrigo de Paul le concedió una entrevista exclusiva a Guillermo Andino y Belén Ledueña de América TV, el jugador reveló que su expareja y madre de sus dos hijos, Camila Homs, tuvo diálogo con Tini.

"El otro día yo hice videollamada porque llegó Tini a Madrid, hablamos con mi hija, que la vio y estaba Cami. Mi hija desfilaba, Cami la enfocaba, nosotros de acá la aplaudíamos. Es todo súper normal y súper claro", comentó Rodrigo de Paul en la entrevista.

"Acá es todo súper claro con mi relación que tengo con Camila, que es la madre de mis hijos. No nos llevamos mal para nada. Nos escribimos, nos hablamos, si Cami necesita algo, sabe que puede contar conmigo, y yo lo mismo. Ella está rehaciendo su vida y yo la mía", agregó el jugador, sobre su relación con Tini Stoessel y cómo se maneja con él con Camila Homs.