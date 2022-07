Tini Stoessel y Camila Homs tuvieron una charla en medio del escándalo con De Paul

Rodrigo de Paul brindó una entrevista con el noticiero de América TV en donde aclaró algunos tantos sobre su vínculo con Tini Stoessel y cómo está la relación con su ex, Camila Homs, tras su separación y debate en la Justicia por la cuota alimentaria.

“Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrada, yo no la conocía a Tini, ella tenía su vida y yo la mía. Yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado. Camila y yo nos separamos en buenos términos”, contó, dando claridad sobre cómo fue su separación con Homs y su posterior romance con Tini.



Luego, el futbolista contó una intimidad y reveló que Tini y Camila hablaron por videollamada: "El otro día yo hice videollamada porque llegó Tini a Madrid, hablamos con mi hija, que la vio y estaba Cami. Mi hija desfilaba, Cami la enfocaba, nosotros de acá la aplaudíamos. Es todo súper normal y súper claro", contó en diálogo por Zoom con América Noticias.

"Acá es todo súper claro con mi relación que tengo con Camila, que es la madre de mis hijos. No nos llevamos mal para nada. Nos escribimos, nos hablamos, si Cami necesita algo sabe que puede contar conmigo, y yo lo mismo. Ella está rehaciendo su vida y yo la mía", aclaró.

Cómo surgió el romance con Tini Stoessel

En su entrevista, Rodrigo de Paul relató: “Fui a Argentina después de la pandemia para jugar la Copa América y fueron 45 días que estuvimos encerrados haciéndonos siete test por día para que no se filtre un positivo”.

Luego, detalló que “a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar; Cami también después empezó a hacer su vida, los empezamos a rehacer nuestras vidas y fue una separación súper normal”.