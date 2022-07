Alejo Igoa, el youtuber con más reproducciones de habla hispana: "La única manera de crecer es..."

Alejo Igoa comenzó hace ocho años a publicar contenido en Youtube. El primer video que subió lo hizo desde Misiones, donde nació y se crió. "Empecé a los 17 y ahora tengo 25. Antes de irme del pueblo le había pedido a mi familia una cámara pero no les dije para qué. Después me fui a Rosario a estudiar arquitectura y a la vez seguía subiendo videos. Me iba bien en la carrera, pero decidí dejarla", cuenta el youtuber. Repartió un par de CV, no lo llamaron de ningún lado y decidió "seguir su corazón y arriesgarse": se mudó a Buenos Aires. Por suerte, la pileta estaba llena. "Tenía ahorros para dos meses de alquiler en un monoambiente. En ese tiempo le metí mucha pila a Youtube y poco a poco me empezaron a seguir y se transformó en esta locura", señala Alejo Igoa.

-¿Te imaginabas que ibas a llegar a tanto?

La verdad que es una locura. No, no me imaginaba toda la repercusión que estoy teniendo, la gente prendida al canal... Estoy hace 8 años ya en esto pero este último es algo que nunca me había pasado anteriormente. Mi crecimiento siempre fue paulatino y de repente fue un boom. Actualmente mi canal tiene 500 millones de reproducciones mensuales. Es un número muy loco. Me comparo con otros creadores de contenidos que son los más grandes de Latinoamérica y los supero. No lo puedo creer. Es el canal con más reproducciones de habla hispana.

-¿Por qué creés que pasó diferente este último año?

-Creo que es por la constancia. Anteriormente subía contenido pero no todos los días. Y en internet funcionan los algortimos que favorecen a las personas activas. Las hace más virales. Pasa que antes editaba todo yo. Soy muy perfeccionista y me cuesta delegar. Pero entendí que la única manera de crecer es delegando. Sino es imposible. Actualmente tengo gente que me ayuda en la filmación y en la edición, y otras que sigo haciendo yo. Por eso subo contenido todos los días. Igual hay días que grabo mucho y al final del día termino cansado.

-¿Cómo sos para lidiar con el estrés?

-Amar lo que hacés es la clave para no vivir estresado. Este es un trabajo en el que uno puede estresarse muy fácilmente porque estás exponiéndote constantemente al qué dirán. O pensás siempre si va o no a gustar lo que estás haciendo. Otra clave está en tomarse bien las cosas y no preocuparse mucho por eso.

-¿Cómo manejas los comentarios negativos que cada tanto aparecen?

-Al principio me afectaban bastante, pero poco a poco me empezaron a no importar las críticas y empecé a entender que va a haber gente que no le guste lo que haga. Actualmente no me afectan los comentarios negativos. Estoy muy enfocado en la gente que me apoya.

Alejo Igoa.

Al año siguiente de lanzarse como youtuber, Alejo Igoa viajó a Israel invitado por el Ministerio de Turismo de dicho país, para promocionarlo junto a otros colegas. En 2016 actuó en la exitosa serie “Kally's Mushup” de Nickelodeon y en 2018 incursionó en el teatro musical con la obra “YouMusicaLive”.

-¿De chico eras de los que actuabas en todos los actos?-No vas a creer pero yo soy todo lo contrario a lo que es una persona extrovertida. En el colegio no actuaba porque me daba vergüenza. Le tenía mucha fobia al escenario. Era muy tímido, muy introvertido. Casi no me relacionaba con gente. Estaba todo el día con la computadora, pero eso es lo que me hizo ser quien soy hoy. Cuando estaba en la computadora encerrado aprendí a hacer todo lo que hago ahora.

-¿Eso te afectaba de alguna manera?

-Y sí, la pasé mal pero no me quejo. Como era el tímido del aula, era como el rarito, me agarraban para la joda. Hasta me han pegado. Ese fue el motivo por el que empecé a subir videos. Quería dar un mensaje. Mi primer video se llamó “Sólo sé vos mismo”.

-En 2016 publicaste un video contando que sos gay. ¿Tiene que ver con este mensaje que querés transmitir?

-Totalmente. Me costó mucho tomar la decisión y hacerlo. Fue un trabajo mental. Porque yo nunca lo había negado pero tampoco lo había expuesto. Y no sabía qué iba a pasar. Sabía que iba a ser un antes y un después. Y fue para bien. La gente me apoyó. Obviamente hubo comentarios negativos pero fueron muy poquitos.

-¿Tuviste el apoyo de tu familia?

-Sí, hablé con ellos primero y me apoyaron completamente. Se lo conté a mi mamá una semana antes de publicar el video y se lo dijo ella a mi papá. ¡Ya me costó mucho decirlo a uno! Igual los padres siempre saben todo. Sé que mi situación no es la de todos. Hay mucho padres que echan a sus hijos de la casa. Cada uno es como es y es muy estúpido juzgar al otro porque tiene un gusto diferente. Entender más al otro, ponerse en sus zapatos... está bueno que eso vaya evolucionando.

¿Cómo conociste a tu novio, Asbel Nazar?

-Nos conocimos hace 4 años en México. Yo estaba viviendo allá y fui nominado a los MTV miaw. Él trabajaba en la organización. De ahí nos fuimos a vivir a Colombia y después vinimos para acá. Convivimos desde el primer día. No sé si somos muy intensos (risas).

-¿Cómo es trabajar con la pareja?

-La verdad que no fue complicado el trabajar juntos. Tenemos una muy buena dinámica. Hacemos los videos juntos, es como mi mano derecha en el trabajo.

Alejo Igoa y su novio Asbel Nazar.

-¿Te preguntaste alguna vez qué hubieras hecho si no hubiese existido Youtube?

-(Piensa) Hubiera intentado ir por el lado artístico. La actuación o el baile. No sé si se me hubiese dado pero al menos lo hubiera intentado.

-¿Y tenés un Plan B en caso de que aparezcan otras plataformas o redes que dejen en un plano menor a Youtube?

-Yo me considero un creador de contenidos y va más allá de Youtube. Amo esa plataforma y ahí empecé, pero creo que me adaptaría fácil.

-¿Tenés planeado irte a vivir a otro país nuevamente?

-Amo Argentina. Es el país que me permitió crecer. Las primeras personas que me vieron son de acá. Por eso siempre me quedaría a vivir en Argentina. A lo sumo me iría un par de meses a otro lugar, pero volvería.