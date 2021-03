Alex Caniggia le puso un curioso apodo a Germán Martitegui y las redes estallaron

Luego de una pelea en MasterChef que tuvo como protagonista a Germán Martitegui, el jurado terminó siendo tendencia en las redes sociales luego de que Alex Caniggia lo bautizó como “Hitman”, el personaje de videojuegos y que tiene su película.

El participante de MasterChef Celebrity que ha logrado muy buenos resultados desde que está en la cocina del programa más famoso dela televisión ha recibido grandes cumplidos por parte del jurado del ciclo de cocina y de los seguidores del programa.

El martes por la noche, en su participación Alex se enfrentó con Dani la Chepi. La incluencer comparó a Martitegui con su hermano y mostró una foto de él (Gonzalo), pero desde el otro lado Alex gritó desde su mesada afirmando que el chef era en realidad un personaje de videojuegos, el agente Hitman

Alex Caniggia se refería al Agente 47, un asesino a sueldo que es el personaje principal de toda la saga de videos que llevan el nombre de Hitman cuyo nombre viene de un código de barras tatuado en el dorso de su cabeza. Cuando llegó su turno de presentar el plato, Martitegui remarcó que el ‘carrot cake’ que había presentado tenía “increíblemente la densidad correcta”. “Yo sé que Hitman me adora y me dice esos pequeños detalles para que logre un plato de la San Put...”, idijo Alex en MasterChef Celebrity, Luego por supuesto llovieron los memes en Twitter. Aquí alguno de ellos...

Chepi: German es igual a mi hermano



Alex: ES HITMAN! GERMAN ES HITMAN!#MasterChefArgentina pic.twitter.com/3XbauHLYUk — F L O R ⭕ (@Fabulatastica) March 10, 2021

Alex Caniggia le dijo Hitman a Germán Martitegui #MasterChefArgetina pic.twitter.com/Va8TJcAgKe — Tomas Drohobycki (@tomasdrohobycki) March 10, 2021

Cada vez que @alexcaniggia le dice hitman a Martitegui pego carcajada 🤣 #MasterChefArgentina pic.twitter.com/RWDyh11QvB — Gimena Correa Salgado (@Gimena45670906) March 10, 2021

Se conocieron los motivos por los que Alex Caniggia no está en el grupo de MasterChef

Si bien Gastón Dalmaú fue quien creó el grupo de WhatsApp de los participantes de MasterChef Celebrity y todos están comunicados allí hay uno de los concursantes que no está allí y es nada más ni nada menos que el siempre polémico Alex Caniggia. Hasta el día de hoy se desconocían las causas de por qué no estaba pero luego de ser eliminado, CAE contó los motivos.

“¿Es verdad que excluyeron a Alex del grupo de WhatsApp?”, preguntó Robertito Funes Ugarte al cantante en "Taxichef", el programa que se emite tras la de los domingos donde el periodista lleva en un taxi al último eliminado del programa. “No, no. Excluir es otra cosa. No lo incluyeron en el grupo y no es lo mismo, porque él no pasó su teléfono, entonces ¿cómo lo íbamos a incluir?”, explicó el cantante que fue furor en la década de los '90.

“Para mí la sorpresa es Alex Caniggia. Al 'Emperador', para serte sincero, le habían hecho un poco el vacío… ¡y no vacío al horno! Como él fue uno de los últimos en entrar, el grupo sintió que venía alguien a ostentar un título de Emperador”, dijo, sobre el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis. Pero admitió que llegaron a hacerse buenos amigos: “Como tiene la edad de mi pibe y nos tocó compartir el camarín, nos pusimos a charlar de música y el flaco aflojó un poco”, aseguró Cae.