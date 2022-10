Alex Caniggia y Melody Luz, enamorados: "Soñamos con formar una familia"

En sus antebrazos se lee tatuado con la misma letra gótica “Amore mio”, que lucen orgullosos. Luego de conocerse a principios de año en el programa de TV de El Trece, “El Hotel de los Famosos”, Alex Caniggia (29) y Melody Luz (24) conviven desde hace más de cuatro meses, en Puerto Madero. Y, tras volver de su primera Luna de Miel por Europa, celebran su fogosa unión.

“Visitamos varias ciudades de España e Italia: como Sevilla, Milano y Lago de Como, en el norte italiano. Experimentamos hermosas aventuras en Ámsterdam. También viajamos a Marbella a visitar a la familia de ‘Alex’. Allí, tuve el placer de conocer a mi suegra, Mariana Nannis. Fue súper amable, nos abrió las puertas de su casa, es lo más. Amamos Madrid, un lugar que siempre hablamos como posibilidad para vivir”, cuenta Melody de regreso en Buenos Aires.

“Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita: ‘Amore mío’. Lo que escuchás. Vamos a estar toda la vida juntos”, escribió por su parte el hermano de Charlotte Caniggia, en su Instagram después de volver de viaje y tatuarse.

“Con Charlotte también me llevo re bien, solemos verla y comer todas las semanas, la siento cercana. Son tranquilos los chicos, es muy fácil que te caigan bien. Por nuestras actividades, solemos levantarnos tarde porque nos acostamos tarde. Pero tratamos de mantener el orden de la casa, en eso somos muy parecidos. Cuando estamos juntos somos muy pegados... ¡Hay cosas que no podemos contar porque son XXX! Ja ja ja... Desde el comienzo tuvimos mucha química y piel”, agrega la influencer que da clases de Femme Style por todo el país y hará teatro en verano.

“Estoy viviendo un presente hermoso, a puro amor, por primera vez se enamoró el emperador. Desde que nos conocimos en el ‘Hotel’ hubo conexión. Somos una pareja muy pasional. Si bien me gustaría ser padre con Melody, en el presente estamos sin apurarnos. Me atrajo que sea un alma tierna y hermosa. Así como la ves toda enana enojada a veces, es internamente dulce: me hizo un hombre todo amoroso, más romanticón. Era más frío con otras relaciones pero ella es mi debilidad, mi gran amor. Sé que es para siempre”, asegura Alex Caniggia mientras muestra los avances del tratamiento con láser que se realiza para sacarse tatuajes de la cara: “Con mis amigos de Tattoo Removal me borré el número 18 que tenía en el pómulo y me están removiendo otros que ya no quería. Es excelente el resultado: algunos ni se ven y les faltan sesiones porque son entre 6 y 8 para la eliminación total, dependiendo de cada piel”.

Melody aprueba el cambio de look de su novio y sigue el relato: “De ‘Alex’ me sedujo su buen humor, su transparencia y sinceridad: nunca te va a ocultar nada. A su vez, me enseñó a ver el lado positivo de las cosas con su optimismo. Más allá de que también me encantaría formar una familia con él porque lo que siento no es algo temporal, por ahora vivimos el noviazgo día a día, lo que nos vaya pasando en cada momento”.

En ese sentido, el hijo de Claudio Caniggia se enorgullece, que frente a lo que muchos descreían, Melody es la mujer de su vida, con la que comparte todo: “Estoy expandiendo mi marca “AC streetwear”, que lancé en 2021 y tiene mucha venta online. Pienso en 2023 sacar el local, como también abrir “Xela Burgers”, inspirado en las cadenas norteamericanas. Un emperador nunca debe descuidar el lado empresario. Como compartimos mucho tiempo, nos consultamos las cosas y ella me da su idea femenina sobre los diseños de la próxima temporada. Nos llevamos muy bien, por eso, nos encantaría volver a estar juntos en un proyecto... Por ahora a mí me propusieron participar de ‘Supervivientes’ en España, conducir en México y Argentina o volver con una nueva temporada de ‘Caniggia Libre’ con la productora Boxfish TV... En lo artístico,estoy trabajando de nuevo en la música, con mucho trap... pronto sale el video de mi nuevo tema... A su vez, me gustaría enfocarme en la conducción y actuación ya que se viene un año con muchos desafíos y crecimiento”.

Y en base a la relación con su padre, Alex concluye contundente: “Mi hermana se cruzó con mi viejo y ni bolilla... y eso si sos padre no se hace. Está todo mal, no hablo con él desde hace más de tres años y no está en mis planes reencontrarme para nada... Mis viejos se separaron y uno toma partido por uno.... yo estoy con mi vieja. Él se enojó y ahí arrancó todo... Sólo me centro en mí, donde viajaré al Caribe y a Cancún con mi pingüinita durante el verano y año nuevo. Esa es mi felicidad”.

Producción: Sol Miranda

Agradecimientos: Makeuphairstyling @rofego24 Dra Florencia Salvo Fabian Esperon 44dk_producciones @carodifrangia @croquemadamepalaciopaz