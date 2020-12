Alexander Caniggia sorprendió con un impactante cambio de look

Siempre cambiante Alexander Caniggia no sólo sorprende con sus polémicas declaraciones, sino también con los osados cambios de look que semana a semana renuevan su estilo.

Días atrás, el hijo de Mariana Nannis había impactado a sus fans con una cabellera completamente renovada con unas trenzas con los colores del arcoíris. Ahora, el joven fue por más y optó por un tono fantasía en donde mezcló naranja y rojo.



"Al puto amo lo mira hasta un ciego. Soy hermoso y del barats me despego. Siempre admirado, respetado; eso no lo niego. Todos mis looks siempre son un fuego", expresó Alexander en su cuenta oficial de Instagram en donde mostró su nuevo estilo.