El Cone y Coti Romero confirmaron su separación semanas atrás, por lo cual el infuencer se mostró muy angustiado y hasta llorando en cámara por la ruptura. Sin embargo, poco a poco va sanando y en una entrevista divertida contó que recibió propuestas indecentes al salir de "Gran Hermano".

En diálogo con Sofía Macaggi, El Cone reveló: "Me han llegado propuestas inusuales". La conductora de "Sin Vueltas" quiso saber de qué se trataba las ofertas indecentes que le llegaban y Alexis comentó cuál fue la más extraña.

"Yo tengo un mail en mi Instagram y el otro día recibí 'Me llamo Ana Paula, tengo 48 años, me dedico a...' y me empezó a poner todo lo que tenía en Capital y abajo una propuesta que era formar pareja con ella", relató El Cone en primera instancia.

"Si yo formaba pareja y tenía una familia con ella, tener un hijo, mira lo que te estoy contando, todos los bienes de ella iban a ser míos", agregó El Cone que todavía se asombra de la propuesta que le mandó la mujer.

Caption

Cuál fue la respuesta del Cone

Al ser consultado sobre cuál fue su reacción al leer el mail, El Cone aseguró: "Me reía obviamente, ni le contesté". Pero fiel a su clásico sentido del humor y teniendo en cuenta que en este momento está soltero, lanzó: "Ahora lo estoy pensando", seguido de una carcajada.

Los seguidores del Cone notaron que se lo vio más relajado y mejor de ánimo en comparación a las entrevistas que dio semanas atrás cuando salió a la luz su ruptura con Coti Romero, lo que deja en evidencia un avance en el proceso de sanación.