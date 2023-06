Coti Romero anunció su separación de Alexis Quiroga semanas atrás, pero desde ese momento recibió miles de mensajes de parte de los fandom de ambos para que vuelva con él o criticando a sus familiares y amigos, por lo que decidió hacer su descargo en las redes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Coti Romero expresó: "Creo que esto está pasando los límites. Me parece totalmente ridículo tener que estar pidiendo respeto, pero por lo que veo, hace falta que pedirlo".

El descargo de Coti Romero.

"Dejen de inventar cosas, dejen de meter a mi familia y a mis amigas en esto. Dejen de meter a otras personas. Si no lo escuchan de mi boca o no lo pongo yo en mis redes, no lo crean", agregó Coti visiblemente molesta con la situación.

Para terminar, Coti sentenció: "Dejen de exigirme que haga cosas. No hay algo que me chupe más un huevo que lo que puedan opinar, acá me importa lo que yo quiera y sienta. Para mí, primero está mi salud mental".

La publicación de Coti Romero.

Revista Caras se comunicó con Coti Romero

Este medio se comunicó con Coti Romero quien al ser consultada por los motivos que la llevaron a hacer su descargo, manifestó: "Lo puse porque si bien no tengo Twitter, recibo mensajes todos los días. De gente pidiéndome que vuelva con Alexis, de gente diciendo que mi familia no me apoya, diciendo que mis amigas son malas influencias por alejarme de él. Cuando son sólo ellos los que estuvieron en mi peor momento y no hicieron más que ayudarme".

Con respecto a cómo está y cómo se siente actualmente, Coti Romero aseguró: "Estoy mucho mejor Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigas, al psicólogo y psiquiatra". De esa forma dejó en evidencia que se está cuidando para poder volver con todo.