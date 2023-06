Coti Romero manifestó su apoyo a Jujuy Jiménez, después de enterarse públicamente que su novio la había engañado en Río de Janeiro.

La modelo compartió un emotivo mensaje en sus redes que recibió el aguante de la ex Gran Hermano, quien aprovechó la ocasión para contar que está con antidepresivos después de su separación con El Cone Quiroga.

"Te amamos Sofi, yo literal estoy con antidepresivos que me recetó el psiquiatra, con psicólogo también y me mareo porque son muy fuertes los medicamentos, tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", comenzó con su mensaje Coti Romero en Instagram.

"Haciendo deportes, pero eso te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, me ayuda mucho y se sale adelante de los dolorcitos qué hay en la vida sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años", concluyó.

Este emotivo mensaje de Coti Romero también generó la reacción de Jujuy Jiménez quien le devolvió el comentario. "Te mando todo amor desde acá", le dijo la modelo.

Qué dijo Jujuy Jiménez que generó la reacción de Coti Romero

Después de realizar un fuerte descargo contra su ex pareja, Jujuy Jiménez se tomó el tiempo para reflexionar sobre lo sucedido con Bauti Bello.

El joven fue escrachado por Gossipeame, quien descubrió que había estado con otra chica en Río de Janeiro y subió las pruebas en redes sociales. “Que flash como te puede cambiar literal de un segundo a otro… Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo…MUJERES las abrazo fuerte a ustedes también que me llenaron de amor y contención!” fue parte del extenso mensaje que Jujuy Jiménez compartió en su Instagram y que provocó el apoyo de Coti Romero.