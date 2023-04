Alfa de Gran Hermano 2022, fue uno de los participantes más odiados, pero también queridos por su personalidad fuerte y al no tener miedo de decir las cosas de frente. Mediante una entrevista con Leanrdo Saifir, en Estamos en Una de República Z, el ex hermanito reveló cuáles son los compañeros que no banca y no quiere cruzarse nunca más en su vida.

Al ser consultado sobre con quiénes se llevaba mal o tuvo conflictos, el ex de GH respondió: "Dentro de la casa de Gran Hermano se ve lo mismo que ves acá, en la oficina, en los colegios... Hay gente buena, gente sana, gente hipócrita, gente basura. Gente que vale la pena, gente que no sirve para nada".

Romina Uhrig y Alfa

Por otro lado, Alfa destacó la buena relación que sigue manteniendo con Romina Uhrig y Julieta Poggio: "Con Romina, a pesar de tener discusiones y todo lo que tuvimos, me llevo bien. Tengo un cariño muy grande por ella, y ella por mí también. A Julita la adoro. Ella era simple y transparente, y sigue siendo la misma", aseguró. A su vez se refirió sobre Camila: "Camila es un petardo, no para. Pero nadie entendió mi relación con ella dentro de la casa. Si yo no la apoyaba, en 5 días se iba y a mí me dio pena porque no entró jodiendo a nadie".

Coti y el Cone

Tras hablar bien de las chicas, llegó el turno de los ex participantes con lo que hoy en día no mantiene vínculo, además los crítico fuertemente: "Cuando salí de la casa, se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa. La gente hipócrita, mentirosa y trepadora", refiriéndose sobre Juan, Maxi, El Cone, Maxi, Coti y Juliana.

Juliana y Maxi

Finalmente, los panelistas del programa le consultaron quiénes eran los ex compañeros que mantenía bloqueados en sus redes sociales y Alfa sin miedo, contestó seriamente: " A Juan, a los dos cordobeses. Y a las novias de los cordobeses. Los tengo bloqueados", cerró contundente.

D.M