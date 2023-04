Romina Uhrig aclaró su situación sentimental: ''Estoy separada hace 11 meses''

Romina Uhrig fue una de las participantes de Gran Hermano 2022 de las más queridas como odiadas, por su vínculo con la política y la polémica de dejar a sus hijas para entrar en el reality. Además, del repudio que recibió por sus dichos dentro de la casa más famosa, más allá de eso y casi un mes de la final de GH, actualmente se encuentra muy feliz junto a sus hijas, Caramelo y disfrutando del reconcomiendo que ganó por su paso en Big Brother.

Por otro lado, muchas especulaciones empezaron a reflotar respecto a su situación sentimental, ya que al tener una excelente relación con su ex Walter Festa, comenzó a decirse que habían regresado como pareja por el bien de sus hijas. Sin embargo, en reiteradas ocasiones Romina aseguró estar separada.

Romina Uhrig

En una entrevista con un medio, la ex diputada reveló como se encuentra en el plano amoroso y como lleva su ‘’nueva vida’’ luego de su pasó por Gran Hermano: “Principalmente entré por ellas, para mejorarles la calidad de vida. Y estoy feliz porque de a poco todo se va cumpliendo”, expresó.

Luego añadió, sobre las críticas que recibió en el último tiempo: “Se dijeron muchas cosas que no son ciertas: que maltrataba en el juego, que me metía con los cuerpos, que restringía la comida por estrategia o que hablaba mal de mis compañeros. Siempre dije la verdad en la cara cuando algo no me gustaba, no sé por qué tanto odio hacia mí de algunas personas”, explicó Romina Uhrig.

Romina Uhrig y Walter Festa

Finalmente, cuando fue consultada si mantenía una relación amorosa con Walter Festa aclaró: “Estoy separada de Walter hace 11 meses: me acompañó al primer casting de GH y luego decidimos separarnos. Pero nos llevamos muy bien porque es un gran padre, que colabora un montón”, cerró la ex participante.

Romina Uhrig se fue de viaje en Semana Santa y llevó a Caramelo junto a sus hijas

Romina Uhrig aprovechó el fin de semana XL por Semana Santa y se escapó a la Costa Atlántica, más específicamente a Pinamar, en donde se dice que tiene una propiedad.

Romina junto a Caramelo

Acompañada por sus hijas y su perrito Caramelo, con quién formó un especial vínculo cuando estaba dentro de la casa de Gran Hermano, disfrutando de varios días a puro relax, playa y diversión.

D.M