Allanaron el campo del hermano de Rocío Marengo y encontraron un arsenal de armas: qué dijo la artista

El hermano de Rocío Marengo está envuelto en un grave problema judicial. La policía allanó el campo que Agustín Marengo tiene al sur de Buenos Aires. Allí encontraron un arsenal de armas, una camioneta con pedido de captura y una avioneta que está denunciada como robada.

Por este hecho quedaron detenidos tres empleados de Agustín Marengo y él se encuentra imputado por el hurto de la avioneta y por la tenencia de la camioneta con pedido de captura. Al frente del caso que complica al hermano de Rocío Marengo, está el Juzgado de Instrucción Número 7 de la provincia de Corrientes.

Rocío y Agustín Marengo.

Con respecto al arsenal de armas que había en el campo del hermano de Rocío Marengo, trascendió que se trataba de un cañón de escopeta Chambered, una escopeta Remington Wingmaster modelo 870 sin numeración visible, un rifle calibre 44 Winchester, una escopeta calibre 16 doble caño sin marca, una escopeta calibre 12x70 Remington 870 Express Magnum, un rifle calibre 22 largo sin numeración ni marca visible, un revólver calibre 44 Magnum Smith & Wesson, una escopeta calibre 14 marca Centauro, tres carabinas calibre 22 de variadas marcas y un revolver Tango calibre 32 largo.

La avioneta estaba denunciada por el empresario Héctor Eduardo Bianco. Aunque todavía no trascendió si había un vínculo previo entre ellos. Sin embargo, hasta el momento Agustín Marengo no se expresó públicamente con respecto a la terrible situación que enfrenta.

Las armas que encontraron en el campo del hermano de Rocío Marengo.

La palabra de Rocío Marengo en medio del escándalo

Rocío Marengo utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para expresar: "No conozco mejor tipo y amigo que mi hermano! Podría hablarle mil horas de él. Lo admiro y amo con locura. Si lo conocen, les gustaría tenerlo cerca!!! Estoy orgullosa de él! Lamento que hoy ensucien a un laburante! El avión no es robado! Entiendo que venda la historia!! Tiene condimentos hermosos!!! Pero... acá no hay mala gente, busquen por otro lado".

Para terminar, sin más nada que decir, Rocío Marengo quiso aclarar lo siguiente: "Obvio que es un tema de mi hermano, pero como me nombran a mi y no tenemos nada que esconder, algo tengo que decir! Besitos".