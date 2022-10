Amaia Montero preocupó a sus fanáticos con un terrible mensaje: "De qué me sirve la vida"

Amaia Montero es una de las voces españolas más inconfundibles, ya que por su particular timbre de voz resulta fácil distinguirla. La cantautora alcanzó su pico máximo de fama cuando formó parte de La Oreja de Van Gogh, donde inició en diciembre de 1996.

Sin embargo, el 19 de noviembte del 2007 fue la última vez que Amaia Montero cantó junto a dicha banda y desde ese entonces hasta hoy, hace su camino como solista. En las últimas horas, la vocalista compartió una publicación que llamó la atención de sus fanáticos por la imagen y el contenido de sus palabras.

Amaia Montero.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista publicó una postal a cara lavada en blano y negro, pero lo más impactante no fue verla diferente a como suele mostrarse, sino lo que escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?".

Esta frase alertó rápidamente a sus seguidores que en pocos minutos la llenaron de mensajes de amor para que le llegue el cariño que sienten por ella. La cantante de 46 años compartió también en las historias de Instagram una imagen de uno de sus videoclips donde aparece como si estuviera llorando mientras canta.

La postal que compartió Amaia.

La reacción de los fanáticos de Amaia Montero

Algunos de los seguidores de Amaia creyeron que se trataba de un hackeo a su cuenta de Instagram, mientras que otros eligieron comentar que se veía hermosa en todos sus aspectos y que es una gran mujer.

Otros, por el contrario, se preocuparon por la publicación y le enviaron fuerzas. "Amaia te escuchó hace mucho, no te vengas abajo que eres una estrella para mí", "Te queremos por como eres no lo olvides y mucho ánimos", Hazle caso a tu ave fénix, arde y luego ponte en pie. Te amo", fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete musical.

La postal que compartió Amaia en sus historias de Instagram.