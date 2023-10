Amalia Amoedo busca concientizar sobre el Cáncer de mama

Con la misión de concientizar sobre la importancia del autoexamen y prevención del cáncer de mamas, diez mujeres emprendedoras, entre ellas la artista Amalia Amoedo -nieta de la recordada Amalita Fortabat- le pusieron cuerpo, alma y corazón a una nueva campaña impulsada y ejecutada por la Fundación y Centro Dr. Enrique Rossi.

Retratadas por destacados fotógrafos argentinos, la novena campaña -bajo el título “Emprender, tener la iniciativa y dejar los miedos a un lado”- no solo busca prevenir -y anticiparte a un diagnóstico temprano a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia- sino también hacer de motor inspirador hacia las mujeres, a ser proactivas con su salud y además a apoyar a quienes enfrentan esta enfermedad.

“La concientización y prevención sobre el cáncer de mama es una causa de vital importancia para la salud pública y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Buscamos un impacto positivo. A través de las historias personales y logros profesionales de estas mujeres, podemos enfatizar la importancia de la detección temprana, el acceso a la atención médica y el apoyo emocional para las personas afectadas y sus familias”, señala Agustina Rossi, Directora de CDR y Fundacion Enrique Rossi.

Fotógrafos y celebrities que protagonizaron la campaña junto a Rossi

Cada uno de los integrantes de esta campaña, tanto emprendedoras como fotógrafos, donaron su trabajo para colaborar con este fin. Entre las figuras protagonistas estuvieron Amalia Amoedo by Christian Beliera, Margarita Barrientos by Alejandro Calderone Caviglia, Inés Berton by Ioana Menendez, Milagros Brito by Federico de Bartolo, Adriana Costantini by Juan Villagran, Elina Costantini by Tadeo Jones, Analia Maiorana by Matías Salgado, Milagros Resta by Juan Villagran, Camila Romano by Alejandro Palacios y Agustina Rossi by Tuti Gianakis.

AGRADECIMIENTOS: Fundación Rossi