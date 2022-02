Seguramente Amalia Amoedo (42) la hija de Inés de Lafuente y nieta de Amalia Fortabat, no olvidará nunca ese día repleto de emoción. Su hija mayor, Isabella Camerucci Amoedo (19) le anunció que estaba embarazada y que espera un varón.

Para festejarlo escribió en su instagram: "La familia se agranda y todo es felicidad pura. Gracias Izzy. Te adoro. Estoy muy orgullosa de ser tu madre. Se viene el baby boy", expresó y lo acompañó con un corazoncito azul.

El último fin de semana y junto a su hija menor Angelina Camerucci Amoedo(15), reunió a amigos para festejar. Hubo dos tortas una decorada de color blanco con bizcochuelo azul, haciendo alusión al sexo del bebé y otra con globos de colores.

Amalia Amoedo será abuela: su hija Isabella está embarazada

Amalia no dejó de mimar a su hija mayor y todos celebraron con bengalas que largaban humo en color azul y divertían los soñados jardines de su casa. “Quiero compartir la mejor noticia de mi vida que hace 3 meses cambió mi realidad para siempre. Llena de dudas y preocupaciones decidí seguir adelante por este camino, y empezar una nueva etapa con vos. A pesar de todo seguimos adelante juntos y así será hoy y siempre. Gracias por acompañarme todos los días: los malos y los buenos. Estoy agradecida con mis amigos y familia que estuvieron ahí para apoyarme desde el día uno sin importar que. Como me dijo mi hermana de corazón, la gente buena te va a apoyar siempre. Y así fue. Sabé que acá estamos todos esperándote", escribió Isabella con un emoji de angelito y se fotografió junto a su padre Mauro Camerucci. Si bien Amalia prefiere mantener su perfil bajo y no exponer a sus hijas, celebra y agradece cada día la buena nueva acompañada de sus afectos

