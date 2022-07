Amber Heard tiene abierta en Australia una causa en su contra por tráfico ilegal de perros. Hasta el momento la denuncia estaba pausada por falta de investigación; sin embargo, fuentes internacionales, mencionadas por Todo Noticias, dieron cuenta, de que la demanda estaría próxima a reabrirse.

De acuerdo con la fuente, Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Australia está haciendo la respectiva investigación y de se espera reunir las pruebas y los testimonios suficientes para dictar la orden de captura en Australia en contra de Amber Heard, por haber entrado al país oceánico, en el 2015, sus dos mascotas, sin haberlas declarado.

Amber Heard podría perder la libertad por una causa pendiente en Australia.

Todo ocurrió en el 2015, año en el que Amber Heard y Johnny Deep se habían casado. Para ese tiempo, el actor debía estar en Australia para grabar una de las películas de "Piratas del Caribe", país al que viajó con la actriz, ahora su exesposa.

Con base a lo informado por la fuente, la actriz entró al país de manera ilegal a sus dos mascotas, Boo y Pistol. No solo que no declaró su ingreso, sino que no cumplió con las normas de tenerlos 10 días en cuarentena. Esto hizo que las estrictas reglas migratorias de este país, dictaran el sacrificio de los dos perros, por lo que Amber debió volar en un avión privado, y salir de Australia con sus dos mascotas, de manera inmediata.

“El Departamento está tratando de obtener declaraciones de testigos y, una vez obtenidas, el Director de la Fiscalía Pública de la Commonwealth considerará si la evidencia es suficiente para justificar la prosecución del asunto”, afirma la fuente. De hallarse culpable de tráfico de perros, Ambers Heard podría enfrentarse a 14 años de prisión.

Pese a las disculpas públicas al Gobierno australiano y a haberse declarado culpable de falsificar documentos de sus mascotas, para el viaje, la justicia australiana reabrió el año pasado la investigación, que podría complicarle, mucho más, el año a la actriz.

Amber Heard podría ser embargada

Tras perder el juicio de divorcio contra su exesposo Johnny Deep, Amber Heard deberá pagarle al actor 10 millones de dólares por daños y perjuicios. Por lo que de no cumplir con el dictamen del juez, la justicia podría embargar los bienes y pasarlos a nombre del actor.

Según la prensa local, Amber Heard no cuenta con ese dinero para saldar la deuda que ahora tiene con Johnny Deep. De concretarse la medida judicial, el actor tomaría posesión de los bienes activos de su exmujer, podrá venderlos y quedarse con el dinero que ella declara, no poderle pagar.