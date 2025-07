Marley y Mauro Icardi protagonizaron un inesperado encuentro en Turquía que podría no caerle nada bien a Wanda Nara. La entrevista fue grabada para “Por el Mundo”, el clásico ciclo de viajes que el conductor lidera por la pantalla de Telefe, y saldrá al aire el próximo domingo, según reveló Ángel de Brito en LAM. El especial marcará el inicio de una nueva temporada del programa y ya genera expectativa por la reacción de la empresaria.

En el primer viaje de esta edición, Marley viajó junto a Susana Giménez, quien no participó de ese momento clave, y su hijo Mirko, quien presenció el mano a mano con el futbolista argentino que actualmente reside en Estambul. Según detalló De Brito, la escena no fue del agrado del entorno de Wanda, quien está distanciada de Icardi y mantiene una relación muy cercana con Susana.

Marley, Mirko y Mauro Icardi

El encuentro de Marley con Mauro Icardi que enfurece a Wanda Nara y que se podrá ver por Telefe

La entrevista entre Marley y Mauro Icardi, grabada en Turquía para el estreno de una nueva temporada de “Por el Mundo”, generó revuelo por su posible impacto en Wanda Nara. La charla tuvo lugar en las inmediaciones del club donde juega el delantero y fue presenciada por Mirko, quien no sólo conoció a Icardi, sino que también se retiró con una camiseta firmada por él. Según adelantó Ángel de Brito en LAM, la conversación se verá completa el domingo en Telefe.

“Mauro le firmó la camiseta a Mirko”, comentó De Brito al aire, generando sorpresa entre las panelistas del ciclo. Además, sumó otro detalle que llamó la atención: “Marley le dijo a Icardi que Mirko e Isabella podrían ser novios”, en referencia a la hija menor que Wanda tiene con el futbolista.

Pese a que Susana Giménez fue la compañera de Marley en este primer destino del ciclo, no estuvo presente en el encuentro con Mauro. “Susana no fue y la China Suárez no estuvo en el lugar en ese momento”, aclaró Ángel, despejando dudas sobre posibles presencias que podrían haber sumado más tensión al cuadro.

La entrevista podría ser tomada por Wanda como una verdadera “traición”, especialmente por el vínculo personal que mantiene con el conductor. La empresaria atraviesa un conflicto todavía latente con su exmarido, y la exposición pública de este mano a mano no haría más que avivar las tensiones. El hecho de que el especial se emita por Telefe, canal en el que Wanda trabaja y al que representa con sus proyectos, podría sumar un componente aún más incómodo para ella, generando malestar tanto en lo personal como en lo profesional.

“La entrevista sale este domingo por Telefe”, reiteró De Brito, dejando en claro que se trata de un momento televisivo esperado que, lejos de pasar desapercibido, ya genera repercusiones antes de su emisión.

Así, Marley vuelve a Telefe con Mauro Icardi, y se podría abrir una nueva trama mediática con Wanda Nara que mezcla viajes, encuentros inesperados y tensiones personales. Mientras “Por el Mundo” se prepara para regresar con todo, esta nota promete no solo entretener, sino también avivar los conflictos.

