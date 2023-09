Hace meses atrás se confirmó que Wanda Nara padece una enfermedad y desde ese entonces está la incógnita de en que estado se encuentra la mediática. Ana Rosenfeld, abogada de la hermana de Zaira, habló en Radio Mitre y dio detalles de la salud de la empresaria.

Wanda Nara en su casa de campo en Milán

La pareja de Mauro Icardi se encuentra en Milán en la casa de campo de la familia mientras que su abogada tuvo una charla con Marcelo Polino en "Polino Auténtico". El periodista rápidamente le preguntó sobre la salud de su clienta y la letrada respondió: "Está siguiendo al pie de la letra todo el tratamiento, y por supuesto todos sabemos que va a salir adelante".

Ana Rosenfeld detalló lo que se viene para Wanda Nara

"Si, ahora está en Italia, está en Milán y de ahí se viene para acá, no sé si primero no vuelve a Estambul, pero vuelve para acá, creo que a mediados de octubre. Tiene contrato con Telefe. Wanda no para, es una máquina de generar actividad, y por supuesto que la gente la quiere. Yo pensé que venía para el Bailando, pero es exclusiva de Telefe, así que olvidate, no va a poder", le dijo la abogada de la mediática a Marcelo Polino.

El jurado del Bailando le consultó sobre la relación de Mauro Icardi con Wanda Nara y Ana Rosenfeld le contestó: "Mauro es un divino, la verdad es que estoy contenta que vuelvan a estar juntos, más allá de todas las idas y vueltas".

AF.