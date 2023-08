Cuando se pensaba que la la vida tormentosa y polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi había cesado, en el programa de Karina Mazzocco, A LA TARDE, de América TV, el periodista Matías Vázquez filtró tremendos audios que abren una nueva polémica la vida privada de la modelo y presentadora.

El periodista dio a conocer una charla de enero del 2023 que según él, se podría tratar de una conversación de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, con Andrés Nara, padre de la empresaria. En el audio se escucha solo la voz de quien sería Nora, donde revela fulminantes declaraciones de la violencia que ejercería Muaro Icardi por Wanda.

“El audio, según la persona que filtra esta información muestra, como no es una familia tan feliz como mucha veces se quiere mostrar. Cuando lo escuchemos quiero que todos tomen conclusiones porque es un audio que sería de la mamá de Wanda hacía Andrés Nara. ¡La prueba que en su momento Andrés dijo tener, hoy se va a escuchar”, advirtió Matías Vázquez.

Filtran polémico audio de Nora Colosimo sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: “No podés encerrarla”.

Qué dice el audio de Nora Colosimo sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Es toda una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía contrato, tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente y quedar mal. Perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte”, dice el audio.

«Él ahora le está prometiendo el oro y el moro y le dice: “Vení que no hay problema. Me traes los chicos, van a la escuela, continúan hasta mayo y vos cuando tenés que trabajar te vas sin ningún problema. ¡No la va a dejar venir! Ya lo sé, va a ser todo un caos de vuelta», sentenció quien sería Nora Colosimo.

“A mí me agarra un dolor de estómago que ni te cuento. Yo no duermo por esto de Wanda. No tengo paz, porque no le dan un término medio. Esta pareja ya está quemada, no va más son tóxicos los dos. Se lo dije por separado y se lo dije juntos”, se escucha en el audio filtrado.

Según el material, Nora Colosimo le habría advertido a Wanda Nara y a Mauro Icardi, “hacer terapia cada uno por separado e ir a un psicólogo o psiquiatra. ¡Necesitan todo eso, es la verdad Andres”.

