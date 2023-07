Anabel Sánchez revela sus secretos para convertirse en la modelo del momento

Dice que cuando cobró su primer sueldo como modelo ayudó a su familia con los materiales de la casa que están arreglando, en San Francisco Solano. La joven, Anabel Sánchez(18), de Multitalent Agency, quien se hizo conocida por ser viral su casting para ser tapa de la revista de moda, Vogue, destaca que su familia es lo primero siempre.

Anabel Sánchez en una producción especial para CARAS.

“Mi cable a tierra son mis afectos. Trato de disfrutar todo pero con los pies en la realidad. Vamos de a poco, mejorando la casa y también guardo ingresos para el futuro . Me gusta levantarme temprano, a las 5 o 6 de la mañana hago mis meditaciones: trabajo la respiración para controlar la ansiedad, para aprender a vivir el presente y descansar la mente. Después viajo de Solano a Capital y empiezo mi día laboral. Son dos horas de viaje pero me la banco porque me encanta lo que hago", confiesa.

"Sigo viviendo en zona sur aunque me mudé a un departamento junto a mi tío Rubén Ariel García para estar más cerca de mis trabajos. Si bien extraño a mi mamá, cuando no podemos vernos hacemos videollamadas junto a mis tres hermanos (de 16, 13 y 6 años) y a mis dos abuelos”, manifiesta Anabel tras lucirse en la producción de fotos para CARAS en el NH Buenos Aires City, situado en el corazón del distrito financiero de Buenos Aires.

La modelo se convirtió en un viral por un casting para Vogue.

“Mi mamá me bancó en todas, a veces no tenía para la tarjeta SUBE y me daba el dinero del pan para que viajara a Capital y luchara por mis sueños. Yo trataba de ayudar con ferias de ropa que hacía cada vez que podía”, agrega quien practica pilates y es autodidacta a través de YouTube.

Anabel Sánchez.

Anabel Sánchez y sus tips profesionales para avanzar en su carrera

Anabel Sánchez también contó cómo se perfecciona para seguir creciendo dentro del medio, que también la llevó a un lugar de exposición como el Bailando 2023.

“Con un celular y un poco de Internet se pueden sacar cosas increíbles, hoy todo pasa por ahí. Aprendí idiomas entrando a páginas y leyendo en inglés. También aprendí a maquillarme con tutoriales de la web. Busco maneras de expresar lo que guardo. Leo, escucho música, podcast, bailo, pinto... me siento muy conectada con lo artístico”, comparte luego de que la cantante María Becerra compartiera el video que subió a sus redes con la ayuda de su hermana, su mamá y su tía.

Anabel Sánchez es una de las elegidas para el Bailando 2023

“Es algo hermoso lo que me está sucediendo, a veces cuando estamos solas con mi mamá, le pregunto si es real o no... Había una parte de mí que se visualizaba desfilando y alcanzando mis deseos. Por eso, cuando me levanto agradezco a Dios y al universo. Me doy el tiempo de respirar y agradecer”, asegura Anabel Sánchez a pocos días de comenzar los ensayos para el “Bailando 2023” por América TV.

La modelo ya tiene equipo confirmado para el show de Marcelo Tinelli.

“Estaré con Tito Díaz como bailarín y Hernán Alegre como coach . Estoy muy entusiasmada. Me encanta bailar, desde chica el patín me dio elasticidad. Amo la salsa, el reguetón, la danza clásica y el tango. Mis amigos no pueden creer que voy a conocer a Marcelo Tinelli y a Moria Casán, que es icónica. No le tengo miedo a ningún jurado ya que me encanta competir”, confiesa.

Producción: Alejandro Luciani

Fotos: @fededebartolo

Filmaker: @cartelerashow.

Agradecimientos

NH Buenos Aires City, @one.shot.latam (Prensa: Bea Peres). @claudiaarceok @donovanyquintana @lucianomarraok @femma.shoes @aletaricajoyasoficial.

Make up: @gervasiolarriveyestudio. Hair: @mauromaxdebrito.

Multitalent Agency.