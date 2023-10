Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar confirmaron su separación. La pareja dio sus primeros pasos en la casa de Gran Hermano y continuó por meses hasta llegar a su fin. Tras varios rumores indicando que el noviazgo había terminado, los exhermanitos aseguraron a través de posteos en las redes sociales que, no estarían más juntos.

El fuerte cruce entre Analía Franchin y Nacho Castañares

Uno de los aspectos que se discutieron en relación a la ruptura entre Nacho y La Tora era el destino de "Fuera de joda", el programa de streaming que compartían y que podría estar en peligro debido a este incidente. Sin embargo, el exparticipante de Gran Hermano visitó “A la Barbarossa” donde habló sobre su separación con Lucila y sus planes a futuro.

“La realidad es que está todo bien entre nosotros, nos queremos y seguiremos con todo. No hubo peleas ni nada. Veníamos hablando... pensamos que quizás, el crecimiento laboral de cada uno podría ser mucho más estando separados. En pareja crecemos pero no de la forma en que por ahí queríamos”, manifestó Nacho Castañares.

A pesar de ello, Analía Franchín, una de las panelistas del programa, planteó sus dudas sobre esa explicación y lo destrozó en vivo. “Cuando una pareja dice que fue de común acuerdo... tampoco que era por un crecimiento de carreras porque vos podes hacer tu trabajo y entongarte sin drama. A mi con ese verso...", lanzó tajante la actriz.

No obstante, Nacho Castañares mantuvo firme su postura y aseguró que su relación con La Tora quedó en buenos términos, destacando que no hay resentimientos. "Queríamos tomar distancia pero estamos bárbaro... estábamos juntos, trabajábamos juntos... elegíamos compartir un montón de cosas, no es que nos obligábamos pero sentimos que separarnos era lo mejor. No hubo dudas, no hubo mensajes raros ni nada. A nosotros nos cambió la vida de un día para el otro, no somos los mismos", respondió el exconcursante de Gran Hermano a Analía Franchín.

P.C