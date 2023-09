Maxi Guidici se mostró por primera vez en LAM luego de su intento de suicidio, seguido a eso estuvo también en el programa de Georgina Barbarossa donde fue interpelado por Analía Franchín que le manifestó su desacuerdo con su comportamiento.

Luego de que Maxi Guidici contara cómo se siente, cómo llegó a tocar fondo y cómo está tratando su salud mental actualmente, la panelista de "A La Barbarossa" expresó sin filtro su punto de vista tratándolo de irresponsable.

Qué le dijo Analía Franchín a Maxi Guidici

"Me parece una gran irresponsabilidad que vos, por lo menos hoy, no estés haciendo un hospital de día, y que estés en un programa de televisión. Tiene que ver con tu cuidado. Así como tuviste acceso a la medicación, que entiendo debe ser recetada porque estabas yendo a un psiquiatra, te puede volver a pasar. Es muy difícil cuando uno está en estado de depresión", lanzó Analía Franchín.

Como si eso fuera poco, la periodista agregó: "Me parece que el mensaje de ‘ya estoy bien’ no va, porque vos sabés que no estás del todo bien. Hoy tu prioridad es tu salud mental, no el trabajo. Porque puede venir cualquier trabajo, pero si no estás bien, no lo vas a poder afrontar". Por su parte, Maxi Guidici atinó a confirmar que está en tratamiento con una psicoanalista que le hace un seguimiento diario exhaustivo para controlar su evolución.