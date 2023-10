Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares anunciaron su separación en un inesperado comunicado que compartieron en sus redes sociales. Los ex Gran Hermano revelaron que ya no están más juntos, pero que seguirán con sus proyectos en los que vienen trabajando desde que terminó el reality de Telefe.

"A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos. No pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto. Desde nuestro lado hoy no estamos más en relación, pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado", comenzó el mensaje.

Luego, la ahora expareja aclaró: "Obvio que Fuera de Joda va a continuar, además de los proyectos que tenemos juntos en pie. Gracias por el respeto y amor que siempre nos dan y más en este momento".

Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares realizaron una producción especial para CARAS

Días atrás, Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares habían sido protagonista en una producción exclusiva para esta revista en donde posaron juntos muy enamorados y también realizaron un ping pong para las redes sociales en donde dieron detalles de su intimidad.

"Después de comer me gusta lavar de inmediato los platos". confesó La Tora sobre uno de sus tocs. "Yo no tengo", reconoció él.

