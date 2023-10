Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar se conocieron en la casa de Gran Hermano, y a pesar de las críticas por su diferencia de edad, su relación parecía avanzar normalmente. Siempre mostraron su amor en programas de televisión, destacando la solidez de su relación.

Nacho Castañares y La Tora

Hace un tiempo, Nacho reveló por qué optaron por no vivir juntos: "Con Lu estamos muy bien, por suerte. Compartimos mucho y disfrutamos de estar juntos pero a la vez cada uno tiene su espacio y eso es necesario en una pareja. No convivimos, ella tiene su casa, yo tengo la mía y nos vemos mucho pero cada cual en su casa".

"Aparte, al trabajar juntos en 'Fuera de joda', sí o sí nos vemos todos los días. Pero cada uno tiene su espacio y nos respetamos un montón", añadió el rubio.

Nacho Castañares y La Tora

En el programa Intrusos, Guido Záffora reveló que la pareja había decidido poner fin a su relación porque su trabajo en conjunto en el programa de streaming “Fuera de Joda”, habría contribuido a que la rutina se convirtiera en un desafío.

"Me dicen que Nacho la dejó a la Tora, porque ya no la aguantaba más, como que se ponía muy intensa", señaló el panelista. "No les va a gustar que digas esto", intervino Karina Iavícoli. "Esta separación está confirmada", concluyó Záffora.

Cómo fueron los últimos momentos antes de la ruptura

Hace unas horas, Nacho había compartido una historia en la que solicitaba a sus seguidores que siguieran a La Tora en su nueva cuenta de Instagram, ya que su cuenta original había sido cerrada.

La historia de Nacho Castañares

Lucila “La Tora” Villar, emitió un comunicado en su perfil de Instagram para confirmar la ruptura con Nacho Castañares: "A raíz de muchas especulaciones y dichos, les queremos decir que con Na decidimos no estar más juntos. No pasó nada y realmente el amor del uno por el otro, está intacto. Hoy no estamos más en relación pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde el otro lado. Obvio que 'Fuera de Joda' va a continuar además de los proyectos que tenemos juntos en pie. Gracias por el respeto y amor que siempre nos dan y más en este momento".

La historia de Lucila que confirma la separación

